Colegio de Abogados de Salamanca suspende a Alejandro Pérez de la Sota tras denuncias de sumisión química en cena de la Escuela de Práctica Jurídica

El Colegio de Abogados de Salamanca aparta temporalmente al concejal Alejandro Pérez de la Sota después de que dos estudiantes del Máster de Acceso a la Abogacía lo denunciaran por presunta sumisión química durante una cena de la Escuela de Práctica Jurídica, mientras el PSOE exige explicaciones y amenaza con su dimisión si la investigación avanza.

El Colegio de Abogados de Salamanca ha tomado la decisión de suspender temporalmente al concejal no adscrito del Ayuntamiento, Alejandro Pérez de la Sota, después de que dos estudiantes del Máster de Acceso a la Abogacía y a la Procura lo denunciaran por presunta sumisión química durante{} una cena vinculada a la Escuela de Práctica Jurídica.

Según informó el decano del Colegio, Miguel del Castillo Alonso, la medida se adoptó el martes tras conocerse las denuncias, según un correo electrónico al que tuvo acceso elDiario.es. La Junta de Gobierno del Colegio expresó su "máxima preocupación" por los hechos denunciados y manifestó su "apoyo total" a las presuntas víctimas, adoptando una serie de "medidas inmediatas" para garantizar la seguridad, la protección y el acompañamiento de las alumnas, al mismo tiempo que se procura el normal desarrollo de la actividad académica.

En la Junta de Gobierno Extraordinaria, celebrada el lunes previo, se acordó, sin prejuzgar los hechos y respetando a política de prevención, se decidió apartar al profesor de la actividad docente y de las prácticas externas hasta que se esclarezcan los hechos. Los presuntos incidentes habrían ocurrido en un local de ocio donde se celebraba la cena de la Escuela de Práctica Jurídica.

En un momento, una de las mujeres habría abandonado el establecimiento en compañía de Pérez de la Sota para dirigirse a su domicilio, siendo vista por una compañera de piso. Esa denunciante no recuerda los pormenores del suceso. Posteriormente, el concejal regresó a la cena, donde se hallaba la segunda mujer que también lo acusa, según informó el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Salamanca.

La agrupación socialista exigió explicaciones públicas e inmediatas al concejal, declarando su profunda preocupación y reiterando su apoyo a las posibles víctimas, cuya comparecencia ante los juzgados está prevista para el martes siguiente. Los socialistas subrayaron que la ejemplaridad y la transparencia son principios irrenunciables para cualquier representante institucional y solicitaron al edil del Grupo Mixto una explicación clara y responsable, acorde con la relevancia de su cargo.

La portavoz del PSOE, María Sánchez, defendió el derecho a la presunción de inocencia mientras se desarrollan las diligencias judiciales, pero lamentó que el silencio del concejal resulte "incompatible con la exigencia de transparencia que debe regir la actuación de cualquier cargo público". El partido avisó de que, ante la gravedad de los hechos y la relevancia del puesto, el concejal deberá ofrecer explicaciones a la ciudadanía y detallar las circunstancias que motivaron la apertura del procedimiento, advirtiendo que se exigirá su dimisión si la investigación judicial avanza.

Desde su expulsión de Vox a principios de 2025, después de la retirada de la portavocía y el despido de dos asesores que se oponían a la dirección provincial y nacional, Pérez de la Sota, abogado de profesión, sigue como concejal no adscrito y se ha integrado en Avanza en Libertad Castilla y León, una formación surgida de exmiembros de Vox en la comunidad. Además, ha mostrado su apoyo a la agrupación Se Acabó La Fiesta, presidida por Alvise Pérez, lo que evidencia su permanencia en la polémica política regional.

La situación sigue evolucionando mientras se espera la comparecencia de las denunciantes y la resolución de la investigación judicial, que determinará el futuro de Pérez de la Sota tanto en el ámbito académico como en el político local





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