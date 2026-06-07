Colectivos LGTBIQ+ y feministas reclaman una Iglesia inclusiva durante la misa del papa

Grupos de mujeres y personas LGTBIQ+ acudieron a la misa presidida por el papa Francisco con paraguas arcoíris y pañuelos morados para reivindicar la plena inclusión en la Iglesia católica. Exigen ser reconocidos como cristianos de primera categoría y poder acceder a los sacramentos sin discriminación, mientras el pontífice lamentó la falta de igualdad de las mujeres en la institución.

Colectivos de mujeres y personas LGTBIQ+ se hicieron presentes en la misa presidida por el papa Francisco en el Vaticano, con el objetivo de reivindicar una Iglesia más inclusiva y igualitaria.

Portando paraguas arcoíris, camisetas y pañuelos morados, estos grupos expresaron su deseo de ser reconocidos como cristianos de pleno derecho, sin discriminación por su orientación sexual o identidad de género.

"Queremos una Iglesia de iguales, no de poderosos", rezaba una de las consignas principales. Durante la celebración de la eucaristía, mientras el papa oficiaba la misa, estos colectivos aprovecharon la presencia del pontífice para visibilizar sus demandas. Mónica Arca, miembro de la asociación Crismhom, afirmó: "Podemos ser creyentes y ser LGTBIQ+ y expresar nuestro amor en pareja, no solo en castidad".

Arca relató que estuvo más de 20 años como misionera en América Latina, pero dejó la comunidad cristiana por "cuestiones de la vida" que no guardaban relación directa con su orientación sexual, aunque posteriormente se casó con una mujer. Subrayó que celebra la visita del papa "desde la fe" pero también "reivindicando". Por su parte, Luis Enrique, colombiano residente en Las Palmas de Gran Canaria, viajó de madrugada para asistir a la celebración del Corpus Christi.

Recogió las palabras del pontífice sobre la necesidad de "ser humanos" porque Jesús también lo era, y señaló: "Dios nos creó tal cual somos, sentimos, vivimos y amamos, aunque pueda parecer diferente a lo normativo". Los participantes insistieron en que la Iglesia debe permitir que las personas LGTBIQ+ y las mujeres puedan disfrutar, recibir y vivir plenamente los sacramentos como cualquier otro católico.

El papa, por su parte, durante la homilía lamentó que no se haya avanzado suficiente en la igualdad de las mujeres dentro de la Iglesia y exhortó a seguir trabajando por su inclusión. No obstante, los colectivos consideran que las palabras deben traducirse en acciones concretas que garantizen la plena participación de todos los creyentes, sin exclusiones.

Este gesto simbólico se enmarca en un contexto más amplio de presiones internas y externas al Vaticano para modernizar posturas y adaptarse a una sociedad diversa. Los grupos presentes recordaron que la fe no está reñida con la diversidad y que el mensaje cristiano de amor debe ser inclusivo con todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.

La presencia de estos colectivos en una misa papal es un claro indicio de que hay un sector dentro de la Iglesia que exige cambios profundos, y que no está dispuesto a aceptar un rol pasivo ni la marginación sistemática. La jornada transcurrió en un ambiente de respeto, pero con un claro mensaje de lucha por la igualdad real dentro de la institución eclesial.

Los asistentes coincidieron en señalar que la Iglesia debe reflejar la diversidad de sus fieles y abandonar estructuras de poder que perpetúan la discriminación.

"No queremos una Iglesia de poderosos, sino una Iglesia de iguales", fue la consigna que resonó durante la celebración, mostrando que la reivindicación no es solo por derechos civiles, sino por un reconocimiento espiritual pleno. Al finalizar la misa, los participantes se despidieron con la esperanza de que el Vaticano escuche estas voces y avance hacia una Iglesia verdaderamente inclusiva, donde cada persona pueda vivir su fe con libertad y dignidad





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