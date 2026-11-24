Colección de ski con chaquetas, pantalones y monos técnicos que protegen hasta 20.000 mm frente al agua y combinan performance con estética de montaña.

La nueva colección de ski de esta temporada se presenta en una campaña rodada en Canadá, entre las montañas Purcell, en la Columbia Británica, y Fortress Mountain, en Kananaskis Country, Alberta. La propuesta reúne chaquetas, pantalones técnicos y monos que buscan combinar rendimiento deportivo con una estética inspirada en el look de montaña actual.

La campaña muestra cómo cada modelo se diseña según el uso que tendrá en la pista. Según la información facilitada, la colección combina tejidos, rellenos y patrones para ofrecer protección frente al agua y al viento, aislamiento térmico, transpirabilidad y libertad de movimiento.

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Protección frente al agua y al viento en cada modelo

La colección ofrece distintos niveles de protección frente al agua. Algunas prendas alcanzan los 10.000 mm de columna de agua, identificadas como 10K, mientras que la línea Performance llega a 20.000 mm.

La línea Performance incorpora costuras termoselladas que refuerzan la protección frente a la nieve y la lluvia. Los tejidos transpirables y cortavientos completan una propuesta pensada para moverse con comodidad en la montaña.

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Aislamiento con lana merina y PrimaLoft en distintas piezas

El aislamiento de la colección se adapta a cada diseño. La lana merina aporta ligereza, transpirabilidad y regulación térmica, y se utiliza en algunas chaquetas y monos.

PrimaLoft BLACK aparece en distintos modelos Superfit y en otras prendas acolchadas. En las piezas más técnicas, PrimaLoft GOLD combina aislamiento y transpirabilidad con un peso reducido, y se acompaña de tejidos de altas prestaciones.

Las chaquetas y monos incluyen detalles prácticos para la actividad en la nieve. Hay bolsillos para el forfait y el móvil, puños con abertura para el pulgar y polainas interiores que ayudan a evitar la entrada de nieve.

Los modelos más elásticos incorporan cinturón ajustable. Los de patrón más puffer cuentan con bolsillo para las gafas y correas interiores que facilitan el movimiento.

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Siluetas, denim y loden para la temporada

Los pantalones de la colección recorren distintas siluetas, desde el flare hasta cortes técnicos más holgados, con prestaciones pensadas para la pista. Los monos también ganan protagonismo con modelos acolchados y estampados, además de diseños desmontables y multiposición que permiten adaptar la prenda y cambiar de look.

El diseño de efecto denim llega a la nieve con chaquetas y pantalones que reinterpretan las prendas vaqueras clásicas en clave técnica. La propuesta combina siluetas ajustadas y cortes más baggy para crear conjuntos coordinados y versátiles, con protección frente al viento, resistencia al agua de hasta 10.000 mm y transpirabilidad.

La gama se completa con prendas en tonos oscuros, beige y burdeos, y con una novedad inspirada en el loden, el tejido tradicional de lana de los Alpes. La chaqueta y el mono reinterpretan este referente con detalles de inspiración austríaca y combinan las propiedades termorreguladoras de la lana con una membrana que aporta resistencia al agua y transpirabilidad para la práctica deportiva en la montaña.