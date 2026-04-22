Colapso matinal en Cercanías Madrid: una avería técnica en Atocha afecta a seis líneas

Una grave incidencia en la señalización de Atocha provoca importantes retrasos y alteraciones en el servicio de las líneas C2, C3, C4, C7, C8 y C10 de Madrid.

La red de Cercanías de Madrid se ha visto gravemente afectada en las primeras horas de este miércoles debido a una incidencia técnica de carácter grave en el sistema de señalización ubicado en la estación de Atocha , uno de los nodos ferroviarios más importantes de la capital.

Según ha confirmado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a la agencia EFE, el fallo comenzó a registrarse de manera abrupta a las 2:55 de la madrugada, momento en el cual los técnicos comenzaron a trabajar de forma ininterrumpida para intentar restablecer la normalidad en el servicio. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del personal operativo, la complejidad de la avería ha impedido una resolución rápida, provocando que miles de usuarios se enfrenten a retrasos significativos y modificaciones obligatorias en sus trayectos habituales durante la hora punta matinal. El impacto de este fallo ha sido generalizado, afectando de manera directa a un total de seis líneas del núcleo de Cercanías: la C2, C3, C4, C7, C8 y C10. Para gestionar el flujo de trenes y evitar un colapso mayor en el túnel de la risa y las vías principales, Adif y Renfe han tenido que implementar cambios operativos drásticos. Por ejemplo, los trenes de la línea C4 procedentes de Parla están viendo su recorrido recortado hasta la estación de Villaverde Alto, mientras que los convoyes de la línea C4a que parten desde Alcobendas-San Sebastián de los Reyes finalizan su trayecto prematuramente en Chamartín. Asimismo, los servicios de la C4b provenientes de Colmenar Viejo están limitados hasta llegar a Atocha Cercanías, y la línea C7 ha sido desviada por la vía de O'Donnell, lo que añade tiempos de espera adicionales y desconcierto entre los viajeros que intentan llegar a sus puestos de trabajo o centros de estudio. La situación actual mantiene en vilo tanto a las autoridades de transporte como a los miles de ciudadanos afectados. Aunque el equipo técnico de Adif continúa trabajando intensamente en la zona, el gestor de infraestructuras no ha podido precisar un horario estimado para la recuperación total del servicio, lo que genera una gran incertidumbre sobre cómo evolucionará la jornada. Se recomienda a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales de Cercanías Madrid y las aplicaciones móviles de movilidad, dado que cualquier actualización técnica podría alterar nuevamente las frecuencias o los recorridos. Este incidente pone de manifiesto, una vez más, la vulnerabilidad del sistema ferroviario ante fallos técnicos en puntos críticos de la infraestructura, lo que obliga a replantear la resiliencia de los sistemas de señalización en un entorno de alta demanda como es la Comunidad de Madrid





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