Colapso en Flatbush: Investigación tras derrumbe mortal en Brooklyn

Investigación por colapso mortal en Flatbush. Cuerpos de rescate recuperan víctimas mientras autoridades indagan sobre fallos estructurales y permisos irregulares en Brooklyn.

El edificio residencial ubicado en 1321 Flatbush Avenue colapsó aproximadamente a las 4:00 p.m. el miércoles en el barrio de Flatbush, Brooklyn. Los equipos de bomberos rescataron a varias personas de entre una gran montaña de escombros, las colocaron en camillas y las evacuaron subiendo por escaleras. Este desastre ha dejado un rastro de angustia y ha desencadenado una investigación urgente por parte de las autoridades.

Detalles Técnicos del Incidente

El derrumbe ocurrió en una zona conocida como Pequeño Caribe y Pequeño Haití, una comunidad diversa con más de 200.000 habitantes. El treinta por ciento de la población habla idiomas distintos al inglés, incluyendo criollo haitiano y español. La zona es un centro vital donde negocios y residentes comparten historias culturales. La infraestructura afectada por el colapso impacta directamente a esta población densamente asentada.

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Inspectores e ingenieros del Departamento de Edificios se encuentran actualmente en el lugar del incidente. Las autoridades están ayudando a los equipos de primera intervención en las labores de recuperación. Además, realizan inspecciones de estabilidad estructural en otros edificios de la zona inmediata. La prioridad inmediata es garantizar que no haya más riesgos para los residentes cercanos.

Posiciones y Testimonios Clave

En la Iglesia Bethesda de Dios en Cristo, también llamada La Piscine de Bethesda, familiares y seres queridos se reunieron el jueves para esperar noticias. El santuario se convirtió en un epicentro de ansiedad mientras esperaban información sobre quienes podrían estar atrapados. Una mujer perdió a su esposo en el incidente y gritó su nombre entre sollozos tras conocer la recuperación del cuerpo. Otros padres rezaban nerviosos por sus hijos que trabajaban en la construcción.

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Un padre esperó ansiosamente noticias de su hijo, un obrero de la construcción con quien no se pudo contactar desde el colapso. La comunidad se organizó en círculos de oración para brindar apoyo a las familias afectadas. Estos testimonios reflejan el profundo impacto emocional en las familias de Flatbush y Brooklyn. La Iglesia sirve como un punto de reunión esencial para el apoyo emocional y logístico.

Impacto Real y Próximos Pasos

La investigación conjunta con las fuerzas del orden está examinando registros y condiciones del sitio. Las autoridades centran su atención en el permiso de excavación para el proyecto de apartamentos en 2625 Bedford Avenue. Los promotores fueron multados hace siete meses por demoliciones sin permisos adecuados. A pesar de las ordenes de paralización, continuaron trabajando y recibieron una segunda multa.

En mayo, los promotores subsanaron las infracciones y recuperaron la buena reputación ante los reguladores. Esto permitió reanudar la construcción antes del incidente fatal. Las autoridades aún no determinan si los trabajos de demolición previos están directamente relacionados. Todos los permisos de trabajo en el lugar han sido suspendidos hasta nuevas instrucciones.

El Departamento de Protección Ambiental informó que alrededor de 100 edificios cercanos quedaron sin agua. Esta interrupción afecta a una gran parte de la comunidad afectada por el desastre. La falta de servicios básicos complica la situación para los residentes que viven cerca de la zona roja. Las autoridades continúan trabajando para restaurar los servicios esenciales lo antes posible.