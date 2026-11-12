Colapso edificio Flatbush Brooklyn: 8 muertos y auditoría de 100 obras

Investigan derrumbe en Flatbush que mató a 8 personas. El DOB auditoría 100 obras vinculadas a cinco entidades. Mal clima complica rescate.

El colapso estructural de un edificio residencial en el barrio de Flatbush, Brooklyn, ha cobrado la vida de ocho personas, incluyendo seis adultos y dos niños. La tragedia ocurrió alrededor de las 4:00 p.m. el miércoles, cuando la estructura se desplomó generando una montaña de escombros. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó que las autoridades municipales han iniciado una investigación exhaustiva para determinar las causas técnicas y legales del desastre.

Mecanismo del derrumbe y excavaciones

El Departamento de Edificios (DOB) está evaluando si las obras de excavación adyacentes contribuyeron al fallo estructural. Un informe presentado el mismo día del incidente por un ciudadano alerta sobre la excavación excesiva cerca de los cimientos vecinos. El denunciante indica que los planos aprobados requerían cavar aproximadamente 2,4 metros por debajo del nivel del suelo de la propiedad colindante.

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Se sospecha que la secuenciación de la excavación y la exposición simultánea de los cimientos pudieron haber comprometido la estabilidad del suelo. El DOB solicita a los investigadores examinar detalladamente estos planos de ingeniería para verificar si se respetaron las normas de seguridad geotécnica durante la construcción.

Respuesta institucional y responsabilidades

El alcalde Zohran Mamdani declaró que la investigación involucra a cinco entidades principales vinculadas a esta obra específica. Estas cinco compañías están asociadas con aproximadamente 100 sitios de construcción activos en toda la ciudad. El Departamento de Edificios realizará inspecciones sorpresa en todos estos puntos para garantizar que no existan riesgos similares en otras áreas de Nueva York.

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El fiscal de distrito de Brooklyn, en colaboración con el gobierno municipal, explorará todas las consecuencias legales posibles. Mamdani afirmó públicamente que cualquier persona o entidad identificada como responsable será llevada ante la justicia y rendirá cuentas por completo. La unidad de control de seguridad en la construcción del DOB ya está procesando la queja inicial presentada horas después del colapso.

Operaciones de rescate y condiciones meteorológicas

La búsqueda de supervivientes continúa a pesar de las severas condiciones climáticas. La comisionada de bomberos de Nueva York, Lillian Bonsignore, confirmó que las operaciones se mantienen en la fase de rescate activo. Los equipos utilizan grúas para retirar grandes trozos de escombros y acceder a las zonas inferiores donde las víctimas podrían estar atrapadas.

Fuertes lluvias y tormentas eléctricas están empapando partes de Brooklyn, lo que dificulta el trabajo de los rescatistas. En algunas zonas cercanas al lugar del derrumbe, han caído una pulgada de lluvia en la última hora. Las autoridades advierten que la cantidad total de precipitaciones aumentará rápidamente si las tormentas que azotan la costa sur alcanzan la zona del desastre.

Impacto inminente y seguridad pública

Se esperan ráfagas de viento aisladas de hasta 80 km/h en la región, lo que representa un peligro adicional para dispersar escombros sueltos. Si las tormentas mantienen su intensidad actual, también es probable la caída de granizo pequeño. Estas condiciones adversas podrían ralentizar las operaciones de recuperación, pero tanto Mamdani como Bonsignore aseguraron que los equipos no cesarán su labor.

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El DOB ha remitido el informe del denunciante a su unidad técnica para un análisis definitivo. La ciudad busca determinar si las condiciones del suelo y del agua subterránea jugaron un papel decisivo en el colapso. Los ciudadanos se mantienen en alerta mientras las autoridades completan la inspección de los 100 sitios vinculados a las cinco entidades investigadas.