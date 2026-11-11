Colapso de edificio en Brooklyn deja una muerte y 10 heridos

Un derrumbe en Flatbush, Brooklyn, causa una muerte y diez heridos tras la demolición de un edificio contiguo a una obra. Detalles de la operación de rescate.

El Departamento de Bomberos de Nueva York confirmó que al menos una persona falleció y otras diez resultaron heridas, entre ellas cuatro con lesiones graves, después de que un edificio residencial de tres plantas se derrumbara en la tarde del miércoles. El incidente ocurrió en el barrio de Flatbush, una zona mayoritariamente residencial del centro de Brooklyn, alrededor de las 4:00 p.m.

Detalles del derrumbe y rescate

Una persona permanecía atrapada bajo los escombros cuando los equipos de emergencia desplegaron drones para asistir en las labores de búsqueda. A medida que disminuía la luz natural, los bomberos utilizaron linternas para examinar los restos de la estructura. El edificio afectado cuenta con un local comercial en la planta baja y al menos un apartamento en los pisos superiores.

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Origen del colapso estructural

La causa inmediata del desastre fue una obra en construcción situada en la propiedad contigua al edificio derrumbado. El edificio de tres plantas adyacente a la obra había funcionado anteriormente como un centro de día para adultos antes de quedar desocupado, según se indicó en la investigación inicial.

Posiciones de autoridades locales

La representante estatal de Nueva York, Rodneyse Bichotte Hermelyn, declaró a Spectrum News NY1 que el sitio de la construcción estaba esperando un permiso para edificar viviendas asequibles. Hermelyn, cuya oficina se encuentra a pocas cuadras del lugar, indicó que desconocían los detalles exactos del fallo estructural.

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Impacto en la comunidad vecina

La política señaló que lo único que sabía era que el edificio probablemente había sido descuidado antes de su colapso. Esta afirmación se sumó a las preocupaciones sobre las condiciones de seguridad en las zonas de transformación urbana de la ciudad durante los procesos de renovación de edificios antiguos.

Esfuerzos de búsqueda continuos

Los equipos de emergencia trabajaron toda la tarde removiendo escombros y revisando objetos dentro del edificio en busca de más víctimas. En un momento dado, se observó a un bombero apartando almohadas mientras otro retiraba un horno averiado que obstaculizaba el paso. Cuatro bomberos colocaron a una de las víctimas encontradas en una camilla para trasladarla fuera de la zona de peligro.