Un derrumbe en Brooklyn deja un fallecido y diez heridos tras el colapso de un edificio de tres plantas, presumiblemente por obras en la propiedad contigua.

Un al menos una persona ha perdido la vida y otras diez han sufrido heridas, entre ellas cuatro de gravedad, tras el derrumbe de un edificio de tres plantas en el barrio de Flatbush, ubicado en el distrito de Brooklyn, Nueva York. Este incidente trágico ocurrió durante la tarde del miércoles, según han confirmado los informes periodísticos publicados por la cadena CNN.

Detalles del derrumbe en Flatbush

El edificio colapsado se encuentra en una zona residencial del centro de Brooklyn y estaba compuesto por un local comercial en la planta baja y al menos un apartamento en los pisos superiores, según han detallado las autoridades locales. Las circunstancias del colapso apuntan a una relación directa con unas obras en curso en el bloque contiguo, lo que sugiere que la intervención en la propiedad vecina pudo haber debilitado la estructura.

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Investigación y contexto de la obra

Las autoridades competentes han iniciado ya las acciones correspondientes para determinar con precisión las causas técnicas del colapso. La proximidad de los trabajos de construcción en el edificio adyacente es el foco principal de la investigación inicial, ya que se sospecha que las vibraciones o los movimientos de tierra pudieron haber afectado la estabilidad del edificio derrumbado.

En el contexto mediático, este suceso se ha integrado en la agenda informativa junto a otras noticias de interés nacional e internacional, como los disturbios en manifestaciones por huelgas en Barcelona, donde varios encapuchados destrozaron escaparates y prendieron barricadas, o la situación política en torno al PP y los sindicatos.

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Búsqueda y seguridad en NYC

Mientras tanto, en otras áreas de Nueva York, la búsqueda del sospechoso de la explosión y tiroteo en Oviedo continúa sin éxito tras 36 horas, según ha informado LaSexta como medio de referencia. Este caso, en el que el sujeto apodado 'El Ruso' permanece sin rastro, ha generado una alta tensión en la seguridad pública, aunque no está directamente relacionado con el colapso estructural en Brooklyn.

La población local ha sido notificada sobre las medidas de seguridad establecidas en la zona afectada, mientras los equipos de rescate y los investigadores trabajan para asegurar la escena y recabar pruebas. La comunidad de Flatbush espera con preocupación los resultados de la investigación para comprender completamente cómo se produjo este desastre estructural y evitar futuros incidentes similares en la zona.