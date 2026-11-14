Colapso aéreo en EE.UU.: Trump exige fondos para modernizar la FAA

La Administración Trump busca 30.100 millones para actualizar la FAA tras un fallo técnico que canceló más de 6.600 vuelos y paralizó el sistema durante horas por equipos obsoletos.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos suspendió los despegues a nivel nacional durante casi cinco horas debido a un fallo crítico en su infraestructura de telecomunicaciones, un incidente que el gobierno ha atribuido exclusivamente a la obsolescencia tecnológica de los sistemas heredados.

Esta interrupción sin precedentes ha paralizado el tráfico aéreo en el país, generando más de 6.600 cancelaciones de vuelos hasta las 21:30 hora del este del viernes y prolongando las alteraciones operativas durante todo el fin de semana con otras 1.500 cancelaciones previstas para el sábado.

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Sean Duffy atribuye el fallo a equipos obsoletos

El secretario de Transporte, Sean Duffy, declaró durante una rueda de prensa desde la Casa Blanca que los enrutadores de telecomunicaciones más antiguos utilizados por la Administración Federal de Aviación colapsaron bajo la carga, provocando inconsistencias técnicas que obligaron a suspender los despegues como medida de precaución.

Duffy enfatizó que ninguno de los nuevos equipos instalados ha fallado y que la responsabilidad recae exclusivamente en la maquinaria antigua que lleva operando desde hace décadas, advirtiendo que las fallas continuarán si no se reemplazan estas instalaciones.

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Markwayne Mullin descarta ciberataques

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que las autoridades no encontraron rastros de intrusiones externas ni identificaciones de personas que accedieran al sistema, describiendo el evento como un proceso automatizado que nunca puso vidas en riesgo.

Mullin reconoció que no puede descartar con total certeza un posible ciberataque o intervención de inteligencia artificial, pero afirmó que no hay razón para relacionar este incidente con otros eventos ocurridos el día anterior, descartando conexiones con factores externos.

Reclamo de 30.100 millones para modernizar la FAA

Ante la gravedad del suceso, la Administración Trump ha solicitado al Congreso 30.100 millones de dólares para financiar la modernización de la infraestructura aérea, incluyendo la sustitución de torres de control y la renovación de terminales aeroportuarios.

Duffy criticó al Congreso por no asignar fondos suficientes, a pesar de que ya se había aprobado una partida en julio de 2025, mientras que la Oficina de Responsabilidad Gubernamental había advertido en septiembre sobre la falta de estimaciones de costes completas para ejecutar el proyecto de actualización.

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Consecuencias para pasajeros y aerolíneas

La recuperación de los vuelos no ha sido inmediata, ya que el desplazamiento de aeronaves y tripulaciones fuera de sus posiciones habituales ha prolongado las alteraciones, con una reanudación gradual que el secretario de Transporte promete implementar en los aeropuertos estadounidenses.

Aerolíneas como Delta han reanudado sus vuelos programados pero recomiendan a los pasajeros verificar sus reservas, mientras que la interrupción también afectó severamente las conexiones internacionales y las operaciones de carga en todo el territorio nacional.