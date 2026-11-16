Colapso aéreo en EE.UU.: FAA y aerolíneas restauran vuelos tras fallo técnico

La FAA y las aerolíneas estadounidenses trabajan para normalizar el tráfico aéreo tras miles de cancelaciones provocadas por un fallo en la red de comunicaciones.

Un fallo técnico en los sistemas de comunicación de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ha desatado el caos en las rutas aéreas del país, afectando a más de 10.000 vuelos este domingo. Según los datos recopilados por FlightAware, se han cancelado más de 2.300 vuelos en todo el territorio nacional y cerca de 7.700 vuelos han sufrido retrasos significativos. Esta jornada de disrupción continúa una tendencia negativa iniciada el sábado, cuando las aerolíneas ya habían cancelado más de 6.400 vuelos y retrasado otros 8.000, evidenciando la gravedad del incidente.

Causa técnica del fallo en la red de comunicaciones

La interrupción comenzó el viernes, cuando una sustitución de enrutador en una instalación de la Administración Federal de Aviación llevada a cabo por L3Harris, un contratista de la agencia, provocó problemas con otro enrutador en otros centros de control de tráfico aéreo. Este último dispositivo, que había sido reemplazado recientemente, comenzó a emitir señales que sobrecargaron los enrutadores de otros centros de control de tráfico aéreo en todo el país, causando un flujo masivo de datos. La agencia ha desactivado la funcionalidad de los enrutadores de origen y ha procedido de la misma manera con cerca de 60 dispositivos similares dentro del sistema de control de tráfico aéreo.

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Descartada intención maliciosa en el incidente

Sean Duffy, el secretario estadounidense de Transporte, ha señalado en declaraciones a la cadena ABC que no existen pruebas de un ciberataque ni de ninguna otra intención maliciosa. Duffy ha indicado que los vuelos comenzarán a alcanzar una normalidad plena probablemente este lunes, subrayando que la prioridad de la Administración Federal de Aviación es garantizar la seguridad de los pasajeros. El técnico que instaló el enrutador es un buen patriota estadounidense y veterano, por tanto, no creemos que se tratara de un intento de sabotaje a la red durante la instalación, ha llegado a afirmar Duffy, quien también explicó que este mantenimiento se había realizado miles de veces anteriormente sin contratiempos.

Escenarios de espera en aeropuertos nacionales

Los efectos de la disrupción son visibles en las terminales de todo el país, con imágenes que muestran a pasajeros durmiendo en una zona de facturación mientras esperan su vuelo en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. La situación ha obligado a las aerolíneas a esforzarse por retomar sus itinerarios, aunque el retorno a la normalidad se pronostica para este lunes. La falta de claridad sobre la causa exacta del fallo ha generado incertidumbre entre los viajeros, quienes enfrentan horarios impredecibles y largas esperas en las instalaciones aeroportuarias.

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Llamado a financiar la modernización del sistema

La interrupción del viernes constituye la señal más reciente y alarmante de la tensión que soporta el sistema de control de tráfico aéreo de Estados Unidos. Este sistema se enfrenta a problemas de carencia de varios miles de controladores y equipos que ya estaban obsoletos en 2006. Desde el viernes, el secretario ha solicitado una financiación de 50.000 millones de dólares para modernizar los sistemas de control de tráfico aéreo, una cifra superior a su petición anterior de 30.000 millones, después de que el Congreso aprobara 12.500 millones de dólares el año pasado.

Presión legislativa para la actualización tecnológica

Donald Trump realizó sus primeros comentarios públicos sobre los problemas en el transporte aéreo ocurridos este fin de semana, sumándose a la petición de fondos adicionales dirigida a los legisladores estadounidenses. El expresidente escribió en sus redes sociales: ya hemos comenzado los trabajos, pero deben realizarse de una sola vez, no a cuentagotas, e instó al Congreso de EE.UU. a aprobar la financiación necesaria. Esta presión política busca acelerar la renovación tecnológica necesaria para evitar futuras disrupciones en un sector crítico para la economía nacional.