Coinbase en la Encrucijada: Batallas Regulatorias, Discordia en la Industria y Caída en Bolsa

Coinbase, el gigante de los exchanges de criptomonedas, enfrenta un momento crítico. Problemas regulatorios, tensiones con la banca y divisiones internas en el sector cripto se combinan con una importante caída en el valor de sus acciones.

Coinbase , el principal exchange de criptomonedas en Estados Unidos, enfrenta un período turbulento. La compañía, liderada por Brian Armstrong , se encuentra en medio de múltiples desafíos: por un lado, está inmersa en una creciente disputa con la banca en relación con el pago de intereses sobre stablecoins, un tema crucial en el borrador del Clarity Act , la propuesta de ley que busca regular el sector cripto.

Por otro lado, la postura de Coinbase ha generado divisiones en la industria cripto, particularmente tras su rechazo a la normativa el pasado enero, lo cual paralizó el avance del proyecto legislativo en el Senado. El retraso en la regulación, esperado con ansias, sumado a la situación del mercado, ha afectado negativamente el rendimiento de Coinbase en la bolsa. Desde sus máximos de julio, las acciones de la compañía han sufrido una caída de más del 60%, y varias firmas de análisis han disminuido significativamente sus precios objetivo en las últimas semanas. El punto de inflexión llegó a mediados de enero, cuando el Senado debía debatir el Clarity Act. La oposición frontal de Armstrong al texto provocó que los legisladores detuvieran su progreso para revisarlo. El centro de la controversia es la prohibición de pagar intereses sobre stablecoins. Actualmente, los emisores de monedas estables no pueden ofrecer recompensas a los usuarios por mantener estos activos, pero los intermediarios, como los exchanges, sí pueden hacerlo. El temor a una fuga de depósitos llevó a la banca a presionar para extender la prohibición a estas plataformas. Coinbase consideró esta medida como una línea roja, ya que en 2025, sus ingresos relacionados con las stablecoins superaron los 1.300 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 19% del total. Según estimaciones de Bloomberg Intelligence, estos ingresos podrían multiplicarse hasta siete veces con la expansión del mercado. La ampliación de la prohibición en el Clarity Act amenazaría una parte significativa de estos ingresos, justo cuando la compañía busca diversificar sus fuentes de ingresos, disminuyendo su dependencia de las comisiones sujetas a la volatilidad del mercado. De hecho, en el cuarto trimestre de 2025, sus ingresos disminuyeron un 20% debido al mercado bajista, que redujo la actividad de trading. Esta situación desencadenó una intensa disputa. Coinbase acusó a los bancos de sabotear la normativa cripto en defensa de sus intereses, argumentando que los cabilderos bancarios buscaban frenar cualquier potencial competencia. Estos comentarios generaron malestar en la banca: el Wall Street Journal informó sobre un tenso encuentro entre Armstrong y Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, en Davos en enero. Dimon, según el informe, le exigió a Armstrong que dejara de mentir. En el mismo foro, Citi le concedió a Armstrong un encuentro de menos de un minuto, mientras que Wells Fargo se negó a dialogar, según el medio estadounidense. Armstrong se ha convertido en un adversario clave de la banca estadounidense, pero también ha generado divisiones en la industria cripto. Su publicación en X “Preferimos no tener ningún proyecto de ley a tener uno malo”, que detuvo la normativa cripto, suscitó el recelo de una parte del sector. Empresas como a16z, Galaxy Digital y Ripple apoyaban el texto, al igual que Kraken y Paradigm, argumentando que la normativa era mejorable pero fundamental para brindar claridad al sector. “Retirarse ahora consolidaría la incertidumbre y dejaría a las empresas estadounidenses operando en la ambigüedad mientras el resto del mundo avanza”, declaró Arjun Sethi, CEO de Kraken, cuando se paralizó la normativa. A más de dos meses del inicio de esta batalla, las negociaciones no han concluido y el texto no ha sido debatido nuevamente en el Senado. Fuentes del sector señalan que se presentará un nuevo borrador del Clarity Act en las próximas semanas, que ampliará la prohibición del pago de intereses, pero permitirá recompensas basadas en la actividad del usuario. Esta opción, según rumores, habría sido nuevamente rechazada por Armstrong. Esta situación ha provocado frustración en parte del sector, que critica los retrasos en la regulación y considera que la postura de Coinbase no beneficia a la industria, sino que persigue sus propios intereses. La tensión se refleja incluso en las redes sociales, donde usuarios y traders instan a boicotear el exchange. Un informe de la Casa Blanca respalda la postura de Coinbase, señalando que la prohibición tendría un impacto mínimo en los bancos y solo impulsaría marginalmente los préstamos tradicionales (en un 0,02%): “Contribuiría muy poco a proteger los préstamos bancarios, al tiempo que privaría a los consumidores de los beneficios que obtienen al invertir en stablecoins”, resalta el informe. A pesar del respaldo de la administración, este entorno ha afectado negativamente a la compañía. Coinbase ha perdido más del 60% de su valor desde sus máximos de julio y sus acciones cotizan actualmente en 175 dólares. Firmas de análisis como Bernstein y Goldman Sachs han reducido sus precios objetivo recientemente: la primera lo recortó de 440 dólares a 330, y la segunda, de 270 a 235 dólares





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