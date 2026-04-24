Cohere Adquiere Aleph Alpha en una Operación de 20.000 Millones de Dólares

La compañía canadiense de IA Cohere ha llegado a un acuerdo para adquirir la empresa alemana Aleph Alpha, creando un grupo valorado en 20.000 millones de dólares y apostando por la soberanía tecnológica en el mercado de la IA empresarial. El grupo Scharz invertirá 600 millones de dólares en la operación.

La inteligencia artificial sigue redefiniendo el panorama tecnológico global, y una de las operaciones más recientes que ilustran esta tendencia es la adquisición de la empresa alemana Aleph Alpha por parte de la compañía canadiense Cohere .

Este acuerdo estratégico, que valora al grupo resultante en aproximadamente 20.000 millones de dólares, no solo consolida la posición de Cohere en el mercado de la IA empresarial, sino que también subraya la creciente importancia de la soberanía tecnológica en un contexto geopolítico cada vez más complejo. La inversión de 600 millones de dólares por parte del grupo Scharz, propietario de la cadena de supermercados Lidl y accionista clave de Aleph Alpha, en una nueva ronda de financiación que Cohere espera cerrar este año, refuerza aún más la solidez financiera de la nueva entidad y su capacidad para impulsar la innovación.

Cohere y Aleph Alpha han trazado un camino diferenciado en el mundo de la IA, enfocándose exclusivamente en soluciones para empresas y evitando la competencia directa en el sector del consumo masivo. Esta especialización les ha permitido desarrollar modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) adaptados a las necesidades específicas de sectores como la administración pública, la defensa, las finanzas, la energía, la manufactura, las telecomunicaciones y la sanidad.

La adquisición de Aleph Alpha proporciona a Cohere una base sólida en Alemania, un mercado clave para la IA empresarial, donde la empresa alemana es un proveedor de referencia tanto para el sector público como para la industria privada. La doble sede en Toronto y Heidelberg simboliza el compromiso de la nueva entidad con la colaboración internacional y la diversificación geográfica.

La estructura del acuerdo, donde los accionistas de Aleph Alpha recibirán una acción de Cohere por cada nueve que posean de la firma alemana, refleja una estrategia de integración equitativa y un enfoque a largo plazo. Ambas compañías comparten una visión común: ofrecer una alternativa segura y confiable para el despliegue de la inteligencia artificial en entornos altamente regulados, respondiendo a la creciente demanda de soluciones que garanticen la privacidad, la seguridad y la innovación responsable.

Esta apuesta por la soberanía tecnológica se alinea con las iniciativas de países como Francia, con la empresa Mistral, que buscan reducir la dependencia de las grandes potencias tecnológicas, especialmente Estados Unidos y China, en el ámbito de la IA. El mercado potencial de la IA soberana es enorme, estimado en 600.000 millones de dólares, lo que subraya el atractivo estratégico de esta operación.

Aidan Gomez, cofundador y CEO de Cohere, ha enfatizado que la adquisición es un paso fundamental para lograr su visión de proporcionar 'IA soberana a países de todo el mundo'. Gomez destaca que la combinación de la escala, la infraestructura tecnológica y el talento de ambas compañías les permitirá abordar este ambicioso objetivo con mayor eficacia.

Además, resalta los valores compartidos entre Canadá y Alemania, como la primacía de la privacidad, la seguridad y la innovación responsable, como un factor clave para generar confianza entre gobiernos y empresas. Cohere, fundada en 2019 por antiguos investigadores de Google, ha experimentado un rápido crecimiento, alcanzando una valoración de 6.800 millones de dólares el año pasado. Aleph Alpha, por su parte, logró una valoración de 500 millones de euros en su ronda de financiación de 2023.

La sinergia entre ambas empresas promete desbloquear nuevas oportunidades de crecimiento y consolidar su posición como líderes en el mercado de la IA empresarial. La operación no solo representa una victoria para las dos compañías involucradas, sino que también envía un mensaje claro al mercado: la soberanía tecnológica es un imperativo estratégico en la era de la inteligencia artificial, y las empresas que puedan ofrecer soluciones seguras, confiables y adaptadas a las necesidades específicas de cada país estarán mejor posicionadas para prosperar en el futuro





expansioncom / 🏆 9. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Inteligencia Artificial Cohere Aleph Alpha Adquisición Soberanía Tecnológica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El grupo ACS se asocia con Acciona y Meridiam e inician las obras de una autopista de peaje en Atlanta de 9.220 M€El proyecto abarca el diseño, la construcción, la financiación y la explotación durante 55 años de la infraestructura.Más información: ACS construirá una instalación para una presa en Washington (EEUU) por 600 millones

Read more »

Universitas se integra con Grupo Iruña en el sector del cáteringIntegración en el negocio de la restauración colectiva. La compañía catalana de cátering Universitas, controlada desde 2025 por la gestora vasca de capital riesgo Stellum...

Read more »

Murtra advierte a los directivos de Telefónica de la necesidad de simplificar la organización del grupoEl presidente de Telefónica alaba en un evento interno ante 700 directivos que la teleco tiene activos diferenciales pero debe simplificar la organización, acelerar la ejecución y corregir rigideces estructurales

Read more »

Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy jueves 23 de abril de 2026Comprueba tu número de La Primitiva de hoy, jueves 23 de abril de 2026, en el que podrás ganar un bote de 8.000.000 euros.

Read more »

El grupo europeo de ultraderecha liderado por AfD prepara un encuentro en MadridEuropa de las Naciones Soberanas, la coalición de formaciones de extrema derecha en Bruselas, se reunirá en esta ciudad del 8 al 10 de junio pese a no contar con miembros españoles entre sus socios.

Read more »

Boluda compra la flota de remolcadores de Grupo Seatrium en SingapurEl grupo naviero Boluda refuerza su presencia en el Sudeste Asiático tras incorporar a su negocio la flota de remolcadores de Grupo Seatrium, así como la gestión de los...

Read more »