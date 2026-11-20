Análisis de los coches eléctricos más baratos en la Unión Europea para 2026. Descubre precios, modelos y ofertas de fabricantes como Fiat, Renault y marcas chinas.

La Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente (T&E) ha publicado un estudio que proyecta un crecimiento exponencial en el sector de la movilidad sostenible. Según estos datos, las ventas de coches eléctricos con un precio inferior a 25.000 euros se multiplicarán por siete en 2026 en el conjunto de la Unión Europea respecto a 2024. Esta tendencia indica una democratización real del vehículo eléctrico, eliminando barreras de acceso para el consumidor medio.

Oferta de Fabricantes Europeos

La marca china del grupo Stellantis se ha consolidado como la gran revelación del mercado eléctrico en España, alcanzando 8.000 unidades matriculadas en 2026. Esta cifra representa cinco veces más ventas que el año anterior, posicionando al B05 como su segundo modelo más vendido. Con una longitud de 4,43 metros, esta unidad está disponible desde 19.400 euros con descuentos y ayudas, ofreciendo 218 CV y 482 kilómetros de autonomía.

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El SUV urbano eléctrico de BYD también ha duplicado sus ventas en España en el último año, superando ya las 4.000 unidades matriculadas en 2026. Este modelo mide 4,31 metros de largo y presenta dos configuraciones principales. La versión básica, con 177 CV y 312 kilómetros de autonomía, arranca en 21.975 euros. Por su parte, la variante de alto rendimiento ofrece 204 CV y 430 kilómetros de alcance en ciclo mixto, con un precio de 27.596 euros.

El modelo Dacia Spring mantiene su posición como el turismo eléctrico más económico del mercado, con un precio que arranca en 9.950 euros, incluyendo descuentos y ayudas. Este pequeño utilitario mide 4,02 metros de longitud y cuenta con un maletero de 310 litros. Su accesibilidad económica lo convierte en una opción prioritaria para la primera entrada en el segmento eléctrico de la UE.

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Competencia y Nuevos Lanzamientos

La marca rumana Dacia ha lanzado al mercado la segunda generación de su modelo Spring, que ahora se fabrica en Eslovenia, un país perteneciente a la Unión Europea. Este vehículo mide 3,86 metros de longitud y se ofrece con una única variante de 82 CV y 250 kilómetros de autonomía. Su precio base es de 17.900 euros sin descuentos ni ayudas, consolidándolo como uno de los eléctricos más asequibles de la gama.

Fiat ha presentado la reedición eléctrica del icónico modelo R5, destacando por ser divertido, atractivo y asequible. Con una longitud de 3,92 metros, ofrece dos niveles de potencia de 120 y 150 CV. Dispone de baterías de 40 y 52 kWh que otorgan autonomías entre 315 y 430 kilómetros. Su precio arranca en 20.170 euros con descuentos, y se espera una versión inferior a 20.000 euros en el futuro.

La marca coreana Kia ha introducido un nuevo SUV urbano eléctrico de 4,1 metros en el mercado europeo. Este modelo de acceso a la gama se fabrica en la ciudad eslovaca de Zilina. Se presenta en dos variantes: una Standard de 147 CV con 317 kilómetros de autonomía, y otra Long Range con 135 CV y hasta 453 kilómetros. Los precios parten de 19.360 euros para la versión básica y 22.910 euros para la de largo alcance.

Impacto en el Sector Automotriz

Las grandes marcas asiáticas continúan ganando cuota de mercado en la región. El coche más vendido en China ya está disponible en España, ofreciendo precios muy competitivos. Mide 4,13 metros y se ofrece con potencias de 80 y 115 CV. Con baterías de 35 y 47 kWh, sus autonomías varían entre 252 y 345 kilómetros. Su precio inicial es de 13.590 euros con incentivos.

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El estudio de la T&E destaca que el objetivo de los 25.000 euros sigue siendo la frontera clave para la adopción masiva. Los fabricantes europeos como Fiat, Kia y la propia Stellantis están ajustando sus estrategias de producción en Eslovenia y España para cumplir con esta demanda. La competencia de las marcas chinas ha acelerado la reducción de precios y la mejora de especificaciones técnicas en todos los segmentos.