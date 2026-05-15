CNN: streamer conocido por publicar videos con contenido racista comparece en tribunal por intento de homicidio

Un streamer conocido por publicar videos con contenido racista en línea compareció este viernes por la mañana ante un tribunal, donde enfrenta cargos que incluyen intento de homicidio tras un tiroteo ocurrido a las afueras de un tribunal en Tennessee. Dalton Eatherly, 28 años, fue detenido después de que un enfrentamiento derivara en un tiroteo frente al Tribunal del Condado de Montgomery.

CNN — Un streamer conocido por publicar videos con contenido racista en línea compareció este viernes por la mañana ante un tribunal, donde enfrenta cargos que incluyen intento de homicidio tras un tiroteo ocurrido a las afueras de un tribunal en Tennessee .

Dalton Eatherly, quien se hace llamar 'Chud the Builder' en Internet, fue detenido después de que un enfrentamiento con otro hombre —cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades— derivara en un tiroteo frente al Tribunal del Condado de Montgomery, en Clarksville, el miércoles, según informó la Oficina del fiscal general del distrito de Tennessee. Eatherly, de 28 años, enfrenta cargos adicionales que incluyen el uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave peligro





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