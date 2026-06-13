CNN: Sala de Lectura Trump-Epstein reúne libros sobre caso de Jeffrey Epstein

La Sala de Lectura Trump-Epstein, una exhibición que se presenta en Washington, DC, reúne cerca de 3.000 libros impresos con millones de páginas de los archivos del caso de Jeffrey Epstein, fallecido en 2019. La exhibición conmemora a las víctimas del pederasta y ilustra la relación simbiótica entre Epstein y algunos miembros de la industria del modelaje.

CNN — En innumerables correos electrónicos, cazatalentos de modelos, en su búsqueda global de talento, compartían sus novedades con un interlocutor inesperado: Jeffrey Epstein , un delincuente sexual convicto sin ningún cargo oficial en la industria.

Un cazatalentos presumía de una posible modelo, describiéndola como una "linda francesa" que estaría "encantada de conocerte", y explicaba que un grupo de jóvenes escandinavas de 16 y 17 años "estarán listas para el próximo año". Otro reclutador promocionaba a una rusa de 19 años que estaba "dispuesta a viajar", mientras que otro elogiaba a una joven modelo como "la mejor".

"Ella es un regalo que tenía pensado darte", escribió ese reclutador. Estos profesionales no eran los únicos que apoyaban al desacreditado financiero. ¿Imagina ver más 3.000 libros que juntos pesan unos 7.700 kilos?

La "Sala de Lectura de Donald J. Trump y Jeffrey Epstein" está abierta al público y busca conmemorar a las víctimas del fallecido pederasta convicto Jeffrey Epstein, con una exhibición que se presenta a pocas cuadras del Departamento de Justicia en Washington y tiene impresas cerca de 3 millones y medio de páginas de los archivos de este caso, obtenidos por el Departamento de Justicia





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