Las autoridades que administran la Playa de Punta Molentis, en Cerdeña, han prohibido las sombrillas para personas de entre 10 y 65 años, citando preocupaciones de seguridad en caso de una emergencia. La medida ha generado críticas y ha sido una de varias que los funcionarios están introduciendo en la región.

CNN — Las autoridades que administran una de las playas más populares de Cerdeña prohibieron las sombrillas para personas de entre 10 y 65 años, citando preocupaciones de seguridad en caso de una emergencia.

La protección solar y la prevención del cáncer de piel son una prioridad en la mayoría de los lugares del mundo, sin embargo, para aquellos que desean visitar la Playa de Punta Molentis, en la costa sur de la isla italiana, la sombra escaseará este verano. En Kauai, Hawái, según el científico costero Stephen Leatherman, también conocido como "Dr. Beach", la playa Poipu es la mejor de Estados Unidos.

Esta playa en forma de media luna se encuentra en la zona soleada y seca de la isla de Kauai. Solo a las familias con niños menores de 10 años y con personas mayores de 65 años se les permitirá llevar una sombrilla, dijeron los funcionarios. A todos los demás se les prohíbe colocar sombrillas y otros equipos de sombra. La medida, que ha enfrentado críticas generalizadas, es una de varias que los funcionarios están introduciendo.

Desde el 5 de junio hasta finales de octubre, a quienes accedan a la playa se les cobrará 10 € (US$ 11.50). Las personas que tengan alguna discapacidad y sus acompañantes están exentos del cargo.

"Está prohibido instalar sombrillas, gazebos, carpas u otros sistemas de sombra", indica la ordenanza, según el sitio web de la autoridad local. "Se permite un paraguas grande exclusivamente para familias con niños de hasta 10 años y personas de 65 años o más".

La medida ha generado el desprecio de los bañistas, cuyos comentarios van desde el sarcasmo, preguntando si tienen que convertirse en padres solo para protegerse del sol, hasta el sarcasmo, con una persona comentando en el sitio web del municipio: "Qué maravilla, un hermoso día en la playa y 20 horas en la sala de emergencias por quemaduras. Creo que intentaron esta ordenanza antes y fritaron sus cerebros".

El municipio dice que no tuvo más remedio que regular el uso de sombrillas para evitar el escenario que se vivió el año pasado cuando docenas de bañistas tuvieron que ser evacuados en barco después de un incendio en la zona. Parte del problema fue la sobrepoblación de la playa y el exceso de sombrillas, lo que hizo imposible la evacuación por tierra, dijeron los funcionarios.

"Esencialmente, debido a ese incendio y a la dificultad que tuvimos para evacuar la playa debido al gran número de sombrillas colocadas que la comuna ha establecido esta regla", dijo un portavoz del municipio de Villasimius a CNN el jueves. "Esta también es un área donde están prohibidos los establecimientos de playa de pago, lo que significa que la gente coloca sombrillas una al lado de la otra, lo que bloquea el acceso, provoca varios peligros y bloquea la vista del mar, lo que también llevó a la ordenanza", agregó el portavoz





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