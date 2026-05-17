CNN: Los inhalantes son una peligrosa tendencia en redes sociales para adolescentes en Estados Unidos

Un nuevo estudio publicado en la revista Preventive Medicine encontró que más de 500.000 adolescentes estadounidenses reportaron haber usado inhalantes en el último año. La experta en bienestar de CNN, la doctora Leana Wen, explica que los inhalantes son sustancias químicas que producen efectos que alteran la mente cuando las personas inhalan sus vapores. Estos productos suelen ser productos comunes que se encuentran en hogares, escuelas, garajes y tiendas, como gases, aerosoles o solventes.

CNN — Las tendencias en las redes sociales están impulsando una peligrosa forma de consumo de sustancias entre adolescentes en Estados Unidos que involucra productos domésticos y comerciales comunes, incluido el óxido nitroso, o gas de la risa.

Más de 500.000 adolescentes estadounidenses reportaron haber usado inhalantes en el último año, según una estimación basada en los hallazgos de un nuevo estudio publicado en la revista Preventive Medicine. Hablé con la experta en bienestar de CNN, la doctora Leana Wen, para conocer más sobre los inhalantes y por qué resultan atractivos para tantos adolescentes. Wen es médica de emergencias y profesora asociada adjunta en la Universidad George Washington. Anteriormente, fue comisionada de salud de Baltimore





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