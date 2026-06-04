CNN Español: Indignación por femicidio de Agostina Vega y aumento de casos de violencia de género en Argentina

La noticia se refiere a la manifestación en contra de la violencia de género en Argentina y a un reciente femicidio de una menor de 14 años, así como a los números de femicidios en el país y la discusión sobre la diferencia entre homicidio y femicidio en el Código Penal.

CNN Español — Hace once años que cada 3 de junio miles de personas salen a las calles en distintas ciudades de Argentina para manifestarse en contra la violencia de género .

Este año, como ocurrió en 2015 y también en otras ocasiones, la indignación es aún mayor por un caso reciente: el femicidio de Agostina Vega, una menor de 14 años, que moviliza y reaviva un pedido de justicia. El sábado, el hallazgo del cuerpo sin vida de Agostina, que estaba desaparecida desde el 23 de mayo en la provincia de Córdoba, movilizó un reclamo generalizado a las autoridades policiales y judiciales, a quienes señalan por presuntas irregularidades en la investigación para dar con su paradero, irregularidades que las autoridades rechazan.

El caso tiene como único imputado a Claudio Barrelier, un hombre de 33 años, con quien según contó la madre de la adolescente, tenían un vínculo de amistad. La Fiscalía de la ciudad de Córdoba a cargo del caso imputó el lunes a Claudio Barrelier en la causa por el delito de homicidio agravado por violencia de género. CNN se contactó con la defensa legal del Barrelier para conocer cómo se declara y espera respuesta.

Agostina Vega, de 14 años, fue hallada sin vida en un descampado de la ciudad de Córdoba. En lo que va de 2026, en Argentina hubo 86 femicidios, según reporta el observatorio Ahora que sí nos ven en base a un análisis de los reportes de medios de todo el país.

De acuerdo con registros de la organización, a 11 años de la primera marcha ‘Ni Una Menos’ en el país el 3 de junio de 2015, y hasta el 24 de mayo, se registraron 3205 víctimas de violencia de género. Otras organizaciones, como el Observatorio de Femicidios ‘Adriana Marisel Zambrano’, reportan números similares.

En 2025, el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) contabilizó 200 víctimas de femicidio, lo que indica que cada 44 horas muere una mujer en Argentina. Homicidio vs femicidio La ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, presentó el lunes las estadísticas criminales de 2025.

Explicó que desde su ministerio no hacen el seguimiento de casos de femicidio, sino que es una categoría que determina la Justicia.

‘En el último año, 279 mujeres fueron víctimas de homicidio, de las cuales 200 son consideradas y caratuladas como ‘femicidios’’, dijo Monteoliva en conferencia de prensa. Esa cifra mostró una reducción de un 10,8 % con respecto al año anterior en el que se registraron 312 casos, afirmó la ministra. La distinción entre ‘homicidio’ y ‘femicidio’ es un debate que el Gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, plantea desde hace tiempo.

En enero de 2025, Milei dijo en el Foro de Davos que lo que él denomina ‘feminismo radical’ es una ‘distorsión del concepto de igualdad’, y que se había llegado al punto de ‘normalizar que muchos países supuestamente civilizados si uno mata a una mujer se llama ‘femicidio’, legalizando que la vida de una mujer vale más que la de un hombre’





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