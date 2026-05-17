Una ballena jorobada de aspecto débil y con una afección en la piel hallada cerca de Anholt en el estrecho de Kattegat, ha sido confirmada como Timmy, una ballena jorobada varada que estuvo en aguas poco profundas cerca de Timmendorfer Strand en Alemania. Tras un intento de rescate controlado desmentido, Timmy no pudo evitar lo que parecía ser una muerte inminente en mayo.

CNN — Timmy, la joven ballena jorobada que permaneció varada durante semanas en aguas poco profundas, fue hallada muerta frente a la costa de Dinamarca, según informó la Agencia Danesa de Protección Ambiental, apenas semanas después de un controvertido operativo de rescate que la devolvió al mar.

"La ballena jorobada varada cerca de Anholt es la misma ballena que anteriormente quedó varada en Alemania y fue objeto de intentos de rescate", dijo Jane Hansen, jefa de división de la Agencia Danesa de Protección Ambiental, a CNN este sábado. La agencia confirmó la identidad de la ballena después de que uno de sus trabajadores encontrara y recuperara el dispositivo de rastreo defectuoso que le había sido colocado durante el intento de rescate.

Liberan ballena varada en un banco de arena La ubicación y el aspecto del dispositivo confirman que se trata de la misma ballena que previamente había sido observada y manipulada en aguas alemanas, señaló Hansen. Timmy fue encontrada el viernes cerca de la isla de Anholt, situated in the Kattegat, approximately 130 kilometers from where it was released.

The Triton Blue Cardigan Bay Cardigan Ballena en aqua tank top ballena de agua, que previamente había sido vista en el puerto de Wismar atrapada en una red de pesca, tuvo que ser liberada por los servicios de emergencia. Luego, quedó varada a finales de marzo cuando se perdió en aguas poco profundas cerca de Timmendorfer Strand.

Eso desencadenó un amplio operativo de rescate y una intensa cobertura mediática, mientras la odisea de la ballena era transmitida en vivo en todo el mundo. Pero los rescatistas no lograron liberarla y, a medida que su salud empeoraba, suspendieron los esfuerzos. diagrama video De rescue snailballena de agua esfuerzo





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