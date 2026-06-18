CNN: Arthur's remnants cause flooding and severe weather in Gulf Coast and South

The remnants of Tropical Storm Arthur are causing flooding and severe weather in the Gulf Coast and South, with the National Hurricane Center issuing a level 4 high-risk flood alert for parts of Florida, Mississippi, Alabama, and Louisiana.

CNN — Arthur ya no es un sistema tropical, pero su humedad y energía residuales siguen alimentando una amenaza de inundaciones mortales y tormentas severas en la costa del Golfo y en el sur del país.

El Centro de Predicción Meteorológica emitió este jueves una alerta de alto riesgo de inundaciones (nivel 4 de 4) para partes de Florida, Mississippi, Alabama y Louisiana. El 'fantasma' de Arthur —su aire húmedo persistente— alimenta esta peligrosa amenaza para las zonas que han sufrido fuertes lluvias durante toda la semana. Es difícil exagerar la importancia de estos eventos de alto riesgo de inundaciones.

Se emiten en menos del 4 % de los días del año en promedio, pero son responsables del 80 % de todos los daños relacionados con inundaciones y del 36 % de todas las muertes relacionadas con inundaciones, según investigaciones del Centro de Predicción Meteorológica. La tormenta tropical Arthur se formó frente a la costa de Texas el miércoles. Si bien ya se disipó, su humedad y energía aún afectan la costa del Golfo.

Arthur se disipó tierra adentro a unos 56 kilómetros al norte-noreste de Galveston, Texas, en la noche del miércoles, según el Centro Nacional de Huracanes. Pero sus remanentes de tormentas eléctricas avanzan tierra adentro desde el sur de Louisiana hasta el sur de Georgia, generando tornados y alertas de inundaciones repentinas en Louisiana la mañana de este jueves.

Se han emitido avisos de inundación por las fuertes lluvias del sistema para más de 17 millones de personas a lo largo de la costa norte del Golfo de México, hasta partes de Georgia. En algunas de estas áreas, podrían registrarse precipitaciones de 7,5 a 10 centímetros por hora.

Las fuertes lluvias, intensificadas por la humedad tropical, ya han dejado su huella incluso antes de la formación de Arthur: al menos dos personas han muerto por inundaciones en Texas en lo que va de semana. Partes del este de Texas, Louisiana y Mississippi han recibido la cantidad de lluvia equivalente a más de un mes en tan solo tres días, y algunas lo han logrado en cuestión de horas debido a la intensidad de las precipitaciones.

Keith Bruitt observa las olas que se agitan en el Golfo desde la costa de Galveston, Texas, el miércoles. Se espera que Arthur produzca entre 12,5 y 25 centímetros adicionales de lluvia hasta la madrugada del sábado desde el centro y sur de Louisiana hacia el este, pasando por Mississippi y Alabama, el oeste del Panhandle de Florida y el oeste de Georgia.

Dos muertos por inundaciones en Texas Algunas localidades del sur y este de Texas, así como del sur de Louisiana y el sur de Mississippi, han registrado hasta el momento más de 15 centímetros de lluvia que han provocado inundaciones. El mayor total, hasta la noche del martes, superaba los 23 centímetros cerca de Caldwell, Texas. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se han reportado más de 180 casos de inundaciones en estas zonas desde la tarde del domingo.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró el estado de desastre en 101 condados y activó recursos adicionales de respuesta a emergencias estatales el lunes. En el condado de Bandera, al noroeste de San Antonio, una mujer falleció tras ser arrastrada por la corriente de un arroyo crecido la madrugada del lunes.

La mujer llamó al 911 y dijo que estaba 'flotando río abajo a gran velocidad y que no podía salir de su vehículo', informó la oficina del sheriff en un comunicado. Las autoridades desplegaron equipos de rescate en aguas rápidas tras perder el contacto con la mujer. Su vehículo fue encontrado 'varios kilómetros río abajo' y 'completamente sumergido', indicó el sheriff. Las inundaciones en las calles provocaron que un coche quedara averiado en Woodlands, Texas, el martes.

Las inundaciones en las calles del condado de Montgomery, parte del área metropolitana de Houston, provocaron que varios vehículos quedaran atrapados y el cierre de al menos 10 calles el martes, según informó Miranda Hahs, portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Montgomery. El martes por la noche, un joven de 15 años fue hallado muerto en Magnolia, condado de Montgomery, tras caer a un estanque de retención inundado mientras jugaba con un grupo de adolescentes cerca de una carretera en construcción, según declaró la Oficina del Sheriff a CNN.

'Tras una intensa búsqueda, el menor fue localizado bajo el agua mediante tecnología de sonar... Este incidente sirve como un solemne recordatorio de los peligros asociados a las inundaciones', declaró la Oficina del Sheriff, expresando sus más sentidas condolencias a la familia. Desde el lunes, varios conductores atrapados por las inundaciones han requerido rescate o asistencia en los condados de Travis, Bexar y Williamson, según informaron las autoridades locales.

Alrededor de 80 vados en el condado de Travis quedaron inundados el lunes por la mañana, según declaró el juez del condado, Andy Brown, a CN





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