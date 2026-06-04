CNN — African Field Mouse Communication Decoded

A team of bioacoustics researchers has successfully decoded the hidden communication of African Field Mice, revealing a sophisticated vocal repertoire and unique individual signatures. The findings challenge traditional ideas about animal communication and have implications for future research on language evolution.

CNN — En el Karoo, la vasta región semidesértica de Sudáfrica, un ratón rayado africano disfruta del calor de la mañana junto al arbusto que considera su hogar.

Cerca de allí, un equipo de audio proyecta una larga sombra sobre la tierra de color óxido y emite una serie de chirridos de alta frecuencia inaudibles para el oído humano, interrumpiendo la tranquila rutina matutina del roedor. El ratón reconoce la llamada como proveniente de otro ratón de un arbusto vecino, exactamente como habían previsto los científicos que la transmitían. El ratón rayado se incorpora sobre sus patas traseras, una expresión de vigilancia moderada.

Sin embargo, cuando los investigadores reproducen una llamada de un ratón del mismo nido, el animal continúa tomando el sol sin mostrar señales de inquietud.

"Cuando se trata de una vocalización de un individuo vecino, les presta mucha más atención. Realmente mira hacia el altavoz. Se altera", explicó Nicolas Mathevon, profesor de la Universidad de Saint-Étienne, en Francia, quien lideró la investigación sobre los ratones rayados africanos.

"Si proviene de un completo desconocido, observamos una reacción aún más intensa, como que el ratón huya hacia el arbusto porque realmente se sorprende". video Video relacionado Una fotógrafa en California capta la imagen de un oso "sonriendo" La investigación es la primera en descifrar los sonidos ocultos de los ratones en estado salvaje y forma parte de una serie de estudios publicados en los últimos años que están revelando hasta qué punto puede ser sofisticada la comunicación vocal entre animales, incluso cuando los sonidos son imperceptibles para los seres humanos.

"No hace mucho tiempo, la gente pensaba que los animales no se comunicaban en absoluto o que solo transmitían mensajes muy simples", dijo Mathevon, autor del libro "Las voces de la naturaleza: cómo y por qué se comunican los animales". El investigador ha estudiado la comunicación animal en aves, delfines, monos, hienas y cocodrilos, e incluso ha intentado interpretar el significado de los llantos de los bebés humanos. Los hipopótamos son los siguientes en su lista.

Equipados con sofisticados sistemas de grabación, algoritmos de aprendizaje automático y una enorme dosis de perseverancia y paciencia, los bioacústicos están encontrando patrones de comunicación entre animales que antes se consideraban exclusivos de los seres humanos. Estos descubrimientos cuestionan algunas de las ideas tradicionales sobre qué hace especial al lenguaje humano.

En última instancia, los investigadores afirman que no solo podrán escuchar las conversaciones de los animales, sino también desarrollar la capacidad de responderles, al estilo del personaje ficticio Doctor Dolittle. Sin embargo, los expertos discrepan sobre si una comunicación bidireccional terminará beneficiando a los animales.

Descifrar la comunicación animal en el campo En 2023, Nicolas Mathevon y sus colegas registraron 122.619 chillidos de decenas de ratones rayados africanos durante 12 días y noches utilizando 23 micrófonos distribuidos alrededor de cuatro arbustos con nidos. El repertorio vocal consistía en al menos siete tipos diferentes de chillidos. Los ratones utilizaban algunos de esos sonidos dentro de sus nidos y otros en los límites de su territorio.

Los investigadores utilizaron la información para entrenar una red neuronal artificial, el mismo sistema que sustenta modelos de lenguaje de gran escala como ChatGPT. La red les permitió descubrir que cada nido de ratones tenía una firma vocal específica. Estudios posteriores revelaron que los ratones individuales también tenían firmas vocales únicas.

"El aprendizaje automático es absolutamente esencial porque tienes demasiadas llamadas, demasiadas vocalizaciones; no puedes gestionarlas", dijo Mathevon. Explicó que los sonidos que él y su equipo lograron descifrar representan información "estática" sobre la identidad de los ratones que no cambia con el tiempo. El siguiente objetivo será intentar interpretar la "información dinámica" que, según cree, está codificada en las llamadas, como datos sobre los niveles de estrés, que sí varían.

Nicolas Mathevon, de la Universidad de Saint-Étienne, en Francia, ha dedicado su carrera científica al estudio de la comunicación animal. El trabajo sobre los ratones rayados africanos es uno de los cuatro proyectos finalistas del Premio Dolittle de este año. El galardón entrega US$ 100.000 para reconocer avances significativos en el desciframiento de la comunicación animal.

El premio, patrocinado por el empresario multimillonario británico Jeremy Coller, también contempla una inversión de US$ 10 millones o un premio en efectivo de US$ 500.000 si un equipo logra demostrar que una especie se comunica de manera independiente con los investigadores sin reconocer que está interactuando con seres humano





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