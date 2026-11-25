La CNMV ha dado luz verde a la OPA de Ohmnia Electronics sobre Azkoyen, valorando la operación en 244 millones. Esto cierra los trámites regulatorios.

El regulador de los mercados de valores español, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ( CNMV), ha otorgado su aprobación definitiva al proceso de adquisición que lidera el grupo Ohmnia Electronics sobre la corporación navarra Azkoyen. Esta decisión institucional marca el cierre exitoso de la fase de trámites administrativos requerida por las autoridades de control del mercado bursátil. La luz verde fue emitida durante la reunión del consejo del regulador celebrada este miércoles.

Aprobación regulatoria completa y valor de la operación

La autoridad supervisora ha confirmado que la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) presentada cumple estrictamente con todas las normas vigentes en el sector financiero español. El regulador consideró que el folleto explicativo presentado por los ofertantes, inicialmente fechado el pasado 20 de noviembre, contenía información suficiente y transparente. Además, se tuvo en cuenta que dicho documento incluía las últimas modificaciones registradas por el consorcio de inversores, asegurando así la integridad de los datos para los accionistas.

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La valoración total de la operación ascendente se fija en 244 millones de euros. Este precio se basa en una puja de 10 euros por cada título de la compañía, aplicándose sobre un total de 24,4 millones de acciones en circulación. El grupo navarro especializado en producción de máquinas expendedoras, medios de pago y accesos de seguridad obtuvo beneficios netos por valor de 17,5 millones el año pasado y opera actualmente en 13 países distintos.

Historial de autorizaciones y actores clave del consorcio

La validación de la CNMV representa el último eslabón en una cadena de autorizaciones regulatorias que se extendió durante varios meses. Inicialmente, la entidad alemana de competencia BKartA otorgó su respaldo el 9 de septiembre. Posteriormente, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) también dio su visto bueno, específicamente el 28 de ese mismo mes de septiembre. La priorización de la autoridad alemana se debió al mayor peso del negocio de Azkoyen en el mercado alemán.

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El grupo Ohmnia Electronics está liderado por el empresario José Antonio Jainaga, quien también preside Talgo y Sidenor. Este consorcio está integrado por una serie de instituciones financieras y fondos de inversión vascos de gran relevancia. Los socios principales incluyen a Kutxabank, el Gobierno vasco, así como las fundaciones BBK y Vital. Para financiar esta operación, Jainaga cuenta con el respaldo financiero de CaixaBank y Banco Sabadell.

Estructura accionarial y perspectivas de integración

La oferta entra ahora en la fase de aceptación por parte de los accionistas de la corporación con sede en Peralta, Navarra. El capital de Azkoyen se distribuye de la siguiente manera: el 50% está en manos del consejo de administración. El matrimonio Víctor Ruiz y Rosario Lafita posee el 29,6% del capital. La sociedad patrimonial Crisgadini, vinculada a Carolina Masaveu, mantiene una participación del 12,95%.

El resto de la estructura accionarial incluye a la familia Suárez-Zuloaga con un 8,5% y a Karmele Troyas con un 5%. Asimismo, instituciones bancarias como el Banco Santander y Mallorquina de Seguros controlan cada una un 6% de las acciones. La unión de Ohmnia y Azkoyen generaría un nuevo grupo empresarial con una facturación estimada de 400 millones de euros y una plantilla de aproximadamente 2.000 trabajadores.