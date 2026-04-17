CNMC Sanciona a REE y Grandes Eléctricas por el Apagón de 2025

La CNMC ha abierto 20 expedientes sancionadores por el apagón de 2025, imputando una infracción muy grave a Red Eléctrica (REE) y multas a Iberdrola, Endesa y Naturgy por incumplimientos en la operación y mantenimiento de instalaciones eléctricas.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ( CNMC ) ha hecho pública la relación de expedientes sancionadores en el sector energético relacionados con el apagón general ocurrido el 28 de abril de 2025. Red Eléctrica de España (REE), como operador del sistema, figura como la entidad más señalada en esta lista, pero las grandes compañías eléctricas como Iberdrola, Endesa y Naturgy también se encuentran entre los expedientados. Asimismo, se incluyen los ciclos combinados de Naturgy y Repsol, diversas plantas de generación, la totalidad de las centrales nucleares a excepción de Cofrentes, y la empresa Bahía de Bizkaia Electricidad.

Sin embargo, la peor parada en este proceso es Redeia, la empresa matriz de REE, a la que se le imputa una propuesta de sanción considerada muy grave debido a la acumulación de múltiples incidencias.

Para la mayoría de las entidades implicadas, con la excepción de Red Eléctrica de España S.A.U. (REE), la acusación principal se centra en el incumplimiento del artículo 65.8 de la Ley del Sector Eléctrico 24/2013. Esta infracción, calificada como grave, hace referencia a la obligación de mantener las instalaciones en adecuadas condiciones de conservación e idoneidad técnica, tal como se detalla en los puntos 15, 16 y 17 del artículo 64. La ley estipula que este incumplimiento se produce cuando se pone en riesgo la garantía de suministro, se genera un peligro o daño grave para las personas, los bienes o el medio ambiente, o cuando no se siguen las instrucciones impartidas por las administraciones públicas competentes, el operador del sistema, o los gestores de redes de transporte o distribución. Adicionalmente, el regulador hace hincapié en el punto 17, que considera infracción la utilización de instrumentos, aparatos o elementos que comprometan la seguridad sin cumplir las normativas técnicas y obligaciones correspondientes.

En total, la CNMC ha abierto 20 expedientes sancionadores. La única infracción catalogada como 'muy grave' recae sobre Red Eléctrica por causar un 'perjuicio al sistema'. Este tipo de infracción puede acarrear multas de hasta 60 millones de euros. Concretamente, Red Eléctrica ha sido incoada bajo el artículo 64.25, que se refiere al incumplimiento por parte del Operador del Mercado de sus funciones cuando esto genera un perjuicio para el sistema o los demás participantes. Además, se le imputa el incumplimiento del artículo 30.2, que estipula sus obligaciones para asegurar el suministro eléctrico. Específicamente, y según el apartado k), se acusa a REE de no haber programado el funcionamiento de las instalaciones de producción de energía eléctrica conforme al resultado de la casación de ofertas comunicadas por el operador del mercado, ni de haber gestionado adecuadamente los mercados de servicios de ajuste necesarios para garantizar la fiabilidad y seguridad del sistema. Tampoco habría impartido las instrucciones precisas para la correcta operación del sistema eléctrico, ni gestionado los mercados de servicios de ajuste pertinentes.

Finalmente, los análisis de la CNMC señalan que REE no proporcionó información suficiente a todos los gestores de red para asegurar un funcionamiento seguro y eficiente, ni gestionó los despachos técnicos y económicos para el suministro de energía eléctrica en los sistemas no peninsulares. Es relevante mencionar que, si bien se ocultaron grabaciones de los centros de control de REE el día del apagón a Iberdrola y Endesa, estas grabaciones no fueron devueltas a dichas compañías.





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