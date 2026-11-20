La CNMC decidirá en 2026 o 2027 las nuevas tarifas de acceso a la infraestructura de Telefónica. Orange y Digi advierten que el encarecimiento daña a los consumidores y frena la inversión en fibra óptica.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ( CNMC) se encuentra en la fase final de la revisión regulatoria sobre las tarifas que Telefónica cobra a sus competidores por el uso de sus conductos, canalizaciones y postes. El organismo regulador español tiene previsto emitir una decisión definitiva antes de que finalice el año en curso, cerrando un proceso que ha generado profundas divisiones en el sector de las telecomunicaciones.

El conflicto central gira en torno a la propuesta de Telefónica de actualizar los precios de alquiler de estas infraestructuras físicas. La compañía提出 una subida acumulada del 116% en un periodo de cinco años, argumentando que las tarifas actuales no reflejan la realidad del mercado ni el valor real de la inversión realizada en la red de fibra óptica.

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Propuesta de incremento del 116% anual

Telefónica ha detallado su oferta económica ante la CNMC, la cual fue presentada como una segunda propuesta tras una prueba de mercado inicial. La compañía sugiere un incremento inicial del 30% respecto a los precios vigentes, seguido de subidas anuales del 16,96% durante los tres años siguientes. En los años cuarto y quinto, los incrementos se equipararían al Índice de Precios al Consumidor (IPC) previsto, fijado en un 2% anual.

La defensa de Telefónica se basa en la comparación con otros países de la Unión Europea, donde las tarifas de acceso son significativamente más altas. La empresa sostiene que los precios en España se han mantenido estáticos y deflacionistas durante años, lo que ha frenado la modernización de las infraestructuras, que llevan más de 25 años en funcionamiento y necesitan actualización.

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Resistencia unida de Orange y Digi

Las operadoras rivales, entre las que destacan Orange y Digi, se han unido en una posición común para rechazar la magnitud de la subida propuesta por Telefónica. Advierten que un aumento tan drástico no solo encarecerá el servicio para el cliente final, con posibles incrementos de hasta 1,5 euros al mes, sino que también frenará las inversiones en el despliegue de nueva fibra óptica.

Orange ha criticado abiertamente la subida del coste de acceso, especialmente en el contexto actual donde el Gobierno ha entrado en el capital de la operadora histórica. Ambas compañías sostienen que el coste del acceso a las infraestructuras civiles de Telefónica representa solo una fracción marginal de los costes totales de despliegue de la fibra, por lo que una subida significativa tendría un impacto desproporcionado en sus márgenes.

Además, las operadoras alternativas recuerdan que existen numerosas infraestructuras alternativas en España, válidas para el despliegue y muy superiores a las de la mayoría de los países europeos. Argumentan que la infraestructura física pasiva e irreplicable debe seguir siendo accesible para todos los operadores para evitar que Telefónica retenga una posición de monopolio en las zonas rurales donde aún no hay despliegues competitivos.

Fechas clave y decisión intermedia

La CNMC está estudiando la posibilidad de adoptar un punto intermedio entre las pretensiones de Telefónica y las demandas del resto del sector. Aunque el proyecto no es vinculante de forma inmediata, en ocasiones similares el regulador ha recurrido a la Comisión Europea para reforzar sus decisiones regulatorias, lo que podría implicar un periodo de espera adicional de 30 días si se consulta a Bruselas.

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Se prevé que las nuevas tarifas entren en vigor en 2026 o, a más tardar, en los primeros meses de 2027. Durante este periodo de transición, se mantendrán los plazos de provisión y resolución de incidencias establecidos en la oferta MARCo actual, asegurando la continuidad del servicio para las operadoras y los consumidores finales mientras se consolida el nuevo marco tarifario.