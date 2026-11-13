CNMC investiga a Gerosalud y ribera Salud por prácticas anticompetitivas en Galicia

La CNMC sanciona a Gerosalud y Ribera Salud por posible concertación en la Xunta de Galicia. Investigan abusos de dominio y licitaciones trucadas en el sector sanitario privado.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, conocida como CNMC, ha iniciado un expediente sancionador de urgencia contra cinco entidades del sector sanitario privado y un directivo por posibles violaciones de la normativa antitrust. Los investigados son Gerosalud, Ribera Salud, Recoletas Salud, HM Hospitales y el Hospital Concheiro. Esta acción regulatoria se produce tras detectar indicios de conductas restrictivas en una licitación pública convocada por la Xunta de Galicia.

Investigación por concertación exclusiva en Galicia

El organismo regulador tiene como objetivo principal determinar si estos grupos hospitalarios acordaron en exclusiva con Gerosalud la prestación de asistencia sanitaria vinculada a un seguro de accidentes deportivos. Tales acuerdos, de existir, constituirían una práctica prohibida explícitamente por la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia, ya que limitan la libre competencia en el mercado.

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La inspección física en las sedes de las empresas afectadas se llevó a cabo entre el 18 y el 21 de noviembre de 2025. Durante estas operaciones, la CNMC actuó con la colaboración de la Comisión Gallega de la Competencia para recabar pruebas documentales y digitales que sustenten la teoría del cargo. El proceso cuenta ahora con un plazo máximo de 24 meses para resolver el expediente definitivamente y dictar las sanciones correspondientes si se confirman las infracciones.

Impacto directo en la adjudicación del contrato

Las consecuencias operativas de esta presunta concertación ya se han hecho evidentes en el proceso de adjudicación del contrato. Según los informes preliminares de la CNMC, la supuesta colaboración entre las entidades investigadas podría haber impedido que la aseguradora adjudicataria inicial formalizara el acuerdo con la administración pública.

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Este obstáculo artificial permitió que la adjudicación del servicio pasara a la segunda empresa del ranking, lo que resultó en un beneficio directo y exclusivo para Gerosalud. Esta maniobra vulnera el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, ya que alteró los resultados del concurso público y perjudicó la transparencia y la igualdad de oportunidades en el acceso a las licitaciones del sector salud.

Acusaciones de abuso de posición dominante

Además de la coordinación en la licitación, la CNMC está investigando a los grupos Ribera Salud y Recoletas Salud por posibles abusos de posición de dominio. La autoridad competente sospecha que ambas entidades negaron de forma injustificada el suministro de un insumo esencial a Gerosalud, una conducta que atentaría contra la libre circulación de bienes y servicios.

Si se demuestra que estas negativas de suministro no tenían justificación técnica o comercial válida, constituirían una infracción grave según el artículo 2 de la Ley 15/2007. La CNMC subraya que la mera incoación del expediente no prejuzga el resultado final de la investigación, pero advierte sobre la gravedad de las conductas anticompetitivas que podrían afectar a la estructura del mercado sanitario gallego.

Proyección a futuro y estabilidad del sector

Aunque la investigación no altera de inmediato la cobertura sanitaria de los asegurados que dependen de estos servicios, el desenlace del expediente podría cambiar significativamente la forma en que se adjudican estos contratos públicos en el futuro. Las sanciones podrían imponer multas severas y obligar a las empresas a modificar sus modelos de negocio y sus prácticas contractuales.

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El sector privado de la salud en Galicia observa con atención el desarrollo de este caso, ya que establece un precedente importante sobre los límites de la competencia leal. Las próximas medidas de la CNMC definirán no solo el destino de los investigados, sino también la regulación de las relaciones comerciales en la prestación de servicios sanitarios vinculados a seguros deportivos en toda España.