La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia abre un expediente sancionador contra diversas entidades bancarias por supuestas declaraciones públicas que podrían haber favorecido la práctica anticompetitiva.

La CNMC , organismo encargado de velar por la libre competencia en el mercado, ha abierto un expediente sancionador contra un grupo de bancos de referencia en el país.

En la primera fase del procedimiento se identificaron declaraciones públicas realizadas por directivos de varias entidades que, según la comisión, podrían haber permitido a las instituciones anticipar el comportamiento futuro de sus competidores. Se citan entre las víctimas a Bankinter, Banco Santander, BBVA, Unicaja, CaixaBank y Sabadell. Los comentarios se centraron en la política comercial futura y, en particular, en los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo.

Se argumenta que estas declaraciones constituyen una práctica contraria a la Ley de Defensa de la Competencia y al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, condiciones que, en última instancia, aplican a conductas que limitan, distorsionan o restringen la competencia. Hechos que subrayan la preocupación de la CNMC por el riesgo de prácticas anticompetitivas que, aunque no formen parte de acuerdos directos entre los bancos, sí pueden influir en la toma de decisiones corporativas y en la fijación de precios.

La comisión destaca que el mecanismo de investigación no tiene carácter vinculante y que el expediente se mantendrá abierto durante un máximo de 24 meses, periodo durante el cual se recopilarán pruebas, se convocarán oradores y se evaluará la situación. La presidenta de la CNMC, Cani Fernández, en su despedida oficial, reconoció la existencia de errores internos en la gestión de las tareas del organismo, pero afirmó que tales fallos no comprometen la integridad del proceso.

Además, denunció la crítica injusta que ha recibido la institución y recordó el compromiso de la CNMC con la transparencia, la investigación integral y la independencia institucional. El expediente, que se ha iniciado sin preajuste en el resultado final, supone un recordatorio de la necesidad de monitorizar las declaraciones y las conductas de los grandes grupos bancarios.

La CNMC mantiene su posición de que la competencia debe regularse con firmeza mientras la normativa europea y nacional continúan estableciendo los límites precisos de la conducta lesiva. A la espera de los resultados, la comisión se prepara para decidir la posible imposición de sanciones si los hechos se demuestran en los plazos establecidos.

Asimismo, la comisión ha solicitado la participación del Observatorio Europeo de la Banca para una valoración técnica de la política de tipos empleada por los bancos en cuestión. Se espera que los datos históricos de los precios de las hipotecas y las decisiones de fijación de intereses revelen patrones de comportamiento coordinado o su equivalente, lo que alimentaría la acusación de concertación indirecta.

Si se encuentra evidencia concluyente, los bancos podrían enfrentarse a multas significativas y a requerimientos de cambio de política interna





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