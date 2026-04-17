CNMC Inicia Expedientes Sancionadores por el Apagón de 2025: Iberdrola, Endesa y Redeia Entre las Empresas Investigadas

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abre la puerta a la asignación de culpas por el apagón de abril de 2025, iniciando procesos sancionadores contra Redeia, Iberdrola, Endesa y otros grupos. Los informes iniciales apuntan a causas multifactoriales, pero la CNMC ha detectado indicios de incumplimientos normativos prolongados que habrían afectado al sistema eléctrico. Los expedientes, que pueden durar hasta 18 meses, permitirán a las empresas defenderse.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ( CNMC ) ha dado un paso decisivo en la investigación del masivo apagón ocurrido el 28 de abril de 2025, iniciando expedientes sancionadores contra importantes actores del sector energético. Entre las compañías expedientadas se encuentran Redeia, Iberdrola y Endesa , así como otros grupos empresariales.

Este movimiento de la CNMC marca el comienzo de la asignación de responsabilidades por el incidente que dejó sin suministro eléctrico a una vasta zona, poniendo fin a la fase inicial de recolección de información y análisis. Las indagaciones previas de la CNMC, que incluyeron la apertura de varios expedientes informativos tras el incidente, revelaron indicios de incumplimientos normativos que habrían tenido un impacto negativo en la operatividad del sistema eléctrico. Estos incumplimientos, algunos de ellos persistentes durante un tiempo considerable, podrían constituir infracciones administrativas. A pesar de los esfuerzos de algunas empresas, como Iberdrola y Endesa, por atribuir la totalidad de la culpa a Redeia, y las contrapartidas de esta última hacia otras entidades, los informes preliminares han apuntado consistentemente hacia una conjunción de factores como la causa principal del apagón, calificándolo como multifactorial. La CNMC ha declarado que, como resultado de estas investigaciones, se han detectado diversos indicios de incumplimiento, algunos de los cuales se han mantenido durante periodos prolongados, afectando al funcionamiento del sistema eléctrico y pudiendo ser constitutivos de infracciones administrativas. La apertura de estos expedientes sancionadores se produce en el contexto de las investigaciones sobre el incidente del 28 de abril de 2025. Sin embargo, la CNMC ha querido recalcar que los hechos que motivan estos procedimientos no implican, de manera concluyente y por sí mismos, la atribución del origen o la causa fundamental del apagón a las empresas investigadas. Esto se debe a la naturaleza multifactorial que ha caracterizado el incidente. La CNMC subraya que la incoación de estos expedientes es un paso formal en la investigación y no prejuzga el resultado final del proceso. Estos procedimientos sancionadores tienen una duración máxima que puede oscilar entre los nueve y los dieciocho meses, dependiendo de la complejidad y la gravedad de las presuntas infracciones. Durante este tiempo, las empresas afectadas tendrán la oportunidad de presentar sus alegaciones y proponer las pruebas que consideren pertinentes para su defensa. La CNMC, por su parte, continuará con su labor de análisis exhaustivo para determinar las responsabilidades y prevenir futuros incidentes de esta magnitud, fortaleciendo la resiliencia del sistema energético español. En paralelo, el incidente ha servido para impulsar el debate sobre la necesidad de una revisión integral de las infraestructuras críticas, incluyendo las redes eléctricas, de telecomunicaciones y ferroviarias, para convertirlas en verdaderas vacunas contra futuros apagones





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