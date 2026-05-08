CNMC autoriza la adquisición de Logrifruit por parte de Mercadona

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado a Mercadona para seguir adelante con la adquisición de su histórico proveedor de envases reutilizables Logrifruit, cuyos 1.600 empleados se sumarán a la plantilla de la cadena de distribución presidida por Juan Roig.

La CNMC ha autorizado a Mercadona para seguir adelante con la adquisición de su histórico proveedor de envases reutilizables Logrifruit , cuyos 1.600 empleados se sumarán a la plantilla de la cadena de distribución presidida por Juan Roig.

Según fuentes de la compañía valenciana confirmadas por ABC, el pasado 28 de abril los organismos de Competencia aprobaron en primera fase la compra de Logifruit Iberia S.L. U por parte de Mercadona S.A. , toda vez que la entrada de la notificación oficial de la petición se produjo dos semanas antes.

De esta manera, el organismo supervisor ha autorizado la transacción, de la que por el momento no se han ofrecido cifras concretas sobre la inversión prevista, al no observar riesgo alguno para el resto de la competencia, de acuerdo con los registros publicados por la CNMC. Además, Mercadona pretende capturar importantes sinergias y optimizar todavía más sus recursos, lo que contribuirá a fortalecer su cadena de montaje y seguir impulsando una estrategia logística 'responsable' y 'alineada con los principios de la economía circular'.

En cuanto a los detalles que sí se conocen de la transacción, la firma valenciana de Juan Roig ya confirmó que como parte de la misma se incorporarían a Mercadona los 1.600 empleados de Logifruit, que pasarán a engrosar una plantilla que ronda los 115.000 trabajadores en España y Portugal. La marca del envase verde, nacida en 1996, dispone actualmente de 16 plataformas logísticas y un total de 18,36 millones de cajas, boxes y palets reutilizables que realizaron más de 330 millones de movimientos al año.

Distribuida por toda la Península Ibérica, Logifruit tiene en cartera más de 1.000 clientes, entre los que destaca Mercadona, cuya relación laboral comenzó en el mismo año de fundación. Durante el año 2024 la facturación aumentó hasta los 163 millones de euros, en un ejercicio marcado por la apertura de una nueva plataforma en Almeirim, su segunda en Portugal y las consecuencias del impacto del 29 de octubre.

David Cid, director general de Logística de Mercadona, agradeció a Pedro Ballester, presidente de Logifruit, la puesta en marcha de este proyecto pionero, así como la colaboración conjunta mantenida durante todos estos años y la decisión de integrarlo ahora en la estructura de la compañía para 'seguir impulsando la eficiencia, innovación y sostenibilidad de sus procesos logísticos'. Pedro Ballester, presidente de Logifruit, dijo que 'cuando iniciamos nuestra colaboración con Mercadona, en 1996, asumimos el reto de ofrecer un servicio que se ajustase a sus necesidades y que le aportase ventajas competitivas.

Tres décadas después, para mí es un orgullo poder afirmar que Logifruit ha superado este reto, y ha alcanzado un grado de especialización y eficiencia que nunca imaginamos y que ahora, con esta integración estratégica, va a seguir consolidándose y añadiendo valor a Mercadona y sus proveedores'





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