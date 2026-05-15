CNMC abre expediente sancionador contra Mercuria Sostenible por infracciones graves en el marco del cero eléctrico

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto otro expediente sancionador por una infracción 'grave' en el marco del cero eléctrico del 28 de abril de 2025, esta vez en contra de Mercuria Sostenible, una sociedad con accionistas como Bruc, empresa fundada por Juan Béjar. El expediente se incoó el pasado 13 de mayo y existe un plazo de 18 meses para resolverlo, según recoge el regulador en su página web.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ( CNMC ) ha abierto otro expediente sancionador por una infracción 'grave' en el marco del cero eléctrico del 28 de abril de 2025, esta vez en contra de Mercuria Sostenible , una sociedad con accionistas como Bruc, empresa fundada por Juan Béjar.

El expediente se incoó el pasado 13 de mayo y existe un plazo de 18 meses para resolverlo, según recoge el regulador en su página web. Se unen así a los más de 60 expedientes sancionadores que ha abierto en las últimas semanas la CNMC contra diversas energéticas.

El regulador ha abierto un expediente contra Mercuria Sostenible por infracciones calificadas de 'graves' en el artículo 65. 8 de la Ley del Sector Eléctrico, por incumplimientos del artículo 64.15, 16 y 17 sin riesgo de garantía del suministro o daño grave, según la lista comunicada por la CNMC. El organismo ya concluyó en su momento que el incidente tuvo 'un origen multifactorial, debido a una serie temporal de sucesos que desequilibraron progresivamente el sistema y culminaron con el cero eléctrico por sobretensión'.

Este análisis está en línea tanto con el informe del Gobierno como de los expertos europeos de Entso-E. En abril, la CNMC indicó que había detectado 'diversos indicios de incumplimiento, algunos mantenidos durante periodos prolongados de tiempo, que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas'. Tras esto, comenzó a incoar las decenas de expedientes sancionadores que hay sobre la mesa por el momento





Invertia / 🏆 13. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CNMC Mercuria Sostenible Cero Eléctrico Infracción Grave Ley Del Sector Eléctrico Entsoe-E Incumplimiento Sanciones Incidentes

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Corredor cifra en 711 millones el coste de la operación reforzada y pide la 'nulidad' del expediente de la CNMC por el apagónSegún la presidenta de Redeia, 'el tiempo nos ha dado la razón' sobre el apagón; subraya que 'el sistema eléctrico es más que REE' y requiere 'que todos los agentes cumplan' para ser 'más seguro'

Read more »

Redia presidenta carga contra CNMC y grandes eléctricas por el expediente del apagónBeatriz Corredor, presidenta de Redeia, ha acusado a las grandes eléctricas y a la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) de incumplir sus obligaciones en el caso del apagón de 2021.

Read more »

CNMC abre expediente sancionador a Mercuria Solar por infracción grave en SevillaLa Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abrió expediente sancionador a la empresa Mercuria Solar por infracción grave tras las investigaciones sobre los sucesos ocurridos en España el día del apagón y otras oscilaciones del sistema eléctrico meses antes. El expediente se refiere a una instalación en Sevilla y se suma al aluvión de procedimientos que abrió la CNMC el 16 de abril pasado.

Read more »