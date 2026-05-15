CNMC abre expediente sancionador a Mercuria Solar por infracción grave en Sevilla

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abrió expediente sancionador a la empresa Mercuria Solar por infracción grave tras las investigaciones sobre los sucesos ocurridos en España el día del apagón y otras oscilaciones del sistema eléctrico meses antes. El expediente se refiere a una instalación en Sevilla y se suma al aluvión de procedimientos que abrió la CNMC el 16 de abril pasado.

La CNMC abrió expediente sancionador a Mercuria Solar por infracción grave tras las investigaciones sobre los sucesos ocurridos en España el día del apagón y otras oscilaciones del sistema eléctrico meses antes.

El expediente se refiere a una instalación en Sevilla y se suma al aluvión de procedimientos que abrió la CNMC el 16 de abril pasado. La infracción es por un posible incumplimiento de los artículos 64.15, 16 y 17 de la ley eléctrica, lo que podría acarrear multas de hasta 6 millones de euros.

Además, la CNMC abrió expedientes a otras empresas y a las sociedades gestoras de las nucleares de Vandellós, Ascó, Almaraz y Trillo. Otras eléctricas afectadas son EDP, Totalenergies y Repsol. La relevancia del expediente a Mercuria Sostenible es que se trata del primero que la CNMC abre a una renovable, debido a la entrada masiva de renovables en el sistema eléctrico y sus desconexiones repentinas, que aumentan las oscilaciones de tensión





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