CNI descarta coordinación marroquí en crisis migratoria de Ceuta

El Centro Nacional de Inteligencia concluye que no hay pruebas de que Marruecos instigara la entrada masiva de más de 70.000 personas a Ceuta.

El Centro Nacional de Inteligencia ( CNI) ha emitido un informe oficial donde concluye que no existen evidencias que permitan afirmar que la entrada masiva de migrantes a Ceuta fuera instigada, planeada o coordinada por el Reino de Marruecos. Esta aclaración estratégica busca definir con precisión el nivel de amenaza y el origen de la crisis ocurrida a finales de julio.

El documento señala que la naturaleza de los hechos dificultaba dimensionar la amenaza antes de que se materializara, ya que existía una gran diferencia entre una convocatoria ordinaria y una crisis de carácter excepcional. Se sugiere que, desde la perspectiva del servicio de inteligencia, los eventos pudieron ser considerados un aviso o una alerta temprana en lugar de una operación planificada.

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Diferencias internas de inteligencia

No obstante, el informe resalta las comunicaciones cruzadas que se produjeron entre un miembro del CNI y un agente de la Unidad Central de Extranjeros (UCE3) de la Guardia Civil entre el 29 de julio y el 7 de agosto. La Guardia Civil destaca en sus conclusiones que, de haber existido un mensaje explícito en términos de posible amenaza a la seguridad nacional, la respuesta habría sido diferente.

Situación actual en la ciudad autónoma

Aunque la mayoría de los más de 70.000 migrantes que entraron abandonaron Ceuta en las horas y días posteriores, el Gobierno asegura que más del 90% había regresado a Marruecos en los primeros días. Sin embargo, la Policía Nacional mantiene que aún hay personas por las calles de la ciudad y que se realizan labores de triaje para identificarlas y determinar su situación administrativa.

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Los agentes han trasladado que quienes no acepten ser filiados podrían ser devueltos a Marruecos. Este proceso de identificación y clasificación administrativa continúa activo para gestionar el estatus legal de los residentes temporales que permanecen en la ciudad autónoma.

Malestar social y normalidad pendiente

La población de Ceuta sigue mostrando inquietud por la situación actual. Muchos vecinos consideran que, pese al descenso de migrantes en las calles y al avance de los desalojos, la ciudad todavía no ha recuperado su normalidad. Las declaraciones de los residentes reflejan una percepción de inseguridad y saturación que contrasta con las cifras oficiales de reducción.

Un vecino lamenta que la situación está lejos de la normalidad y que aún queda bastante camino por recorrer. Otra residente afirma que la ciudad está llena de inmigrantes, mientras que una tercera resume el malestar social con estas observaciones sobre la falta de recuperación plena del tejido social y la tranquilidad habitual.