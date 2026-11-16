CMH Heli-Skiing domina el mercado con 3 millones de acres en Columbia Británica

CMH Heli-Skiing ofrece una experiencia exclusiva en 3 millones de acres en Columbia Británica. Con 450 esquiadores simultáneos, lidera el heliesquí canadiense con seguridad y nieve virgen.

CMH Heli-Skiing consolidó su posición como líder global en la modalidad durante la temporada 2024-2025, operando en un territorio masivo de más de tres millones de acres en la Columbia Británica. Esta superficie, equivalente a casi un tercio de Suiza, permite alojar una capacidad máxima de 450 esquiadores simultáneamente, una cifra que refleja la escala sin precedentes de sus operaciones en el Canadá occidental.

Expansión del mercado de nieve canadiense

El Canadian Ski Council, a través de la Canada West Ski Areas Association (CWSAA), registró 19,5 millones de jornadas de esquí y snowboard en Canadá durante la temporada 2024-2025. Este volumen representa un incremento del 8,6 % respecto al invierno anterior. La región de la Columbia Británica lideró el crecimiento con un aumento del 14,96 % en las visitas, impulsada por la demanda de experiencias fuera de las estaciones tradicionales.

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Escala operativa sin precedentes en el norte

CMH Heli-Skiing opera en un terreno que es 23 veces mayor que la suma de las áreas esquiables de todas las estaciones de Norteamérica. A diferencia de un complejo convencional, esta extensión no utiliza pistas preparadas ni remontes mecánicos. La compañía describe sus instalaciones como un territorio de glaciares, valles y bosques donde los descensos dependen exclusivamente de las condiciones naturales de la montaña y de la logística de los helicópteros.

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Historia y gestión profesional del riesgo

El heliesquí fue impulsado en Canadá por el guía Hans Gmoser en 1965, estableciendo los estándares actuales de seguridad. Los programas actuales incluyen grupos de cuatro o cinco personas acompañadas por un guía certificado. Arias Travel, fundada en 1981 por Miguel Arias, actúa como representante oficial en España, Andorra y Portugal, facilitando el acceso a alojamientos y asesoría técnica adaptada al nivel de cada grupo.

Flexibilidad geográfica y experiencia inmersiva

Los 11 destinos de CMH, repartidos por las Columbia Mountains, ofrecen variados entornos como Adamants con sus glaciares, Bugaboos con montañas escarpadas y Monashees con bosques. La nieve polvo ligera y profunda, favorecida por las precipitaciones del Pacífico, es el atractivo principal. Los lodges sirven como base centralizada, integrando gastronomía y descanso en plena naturaleza sin cobertura móvil.