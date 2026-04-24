CMA revisa la compra de Netomnia por VMO2 por 2.300 millones de euros

La Autoridad de los Mercados y la Competencia británica (CMA) ha iniciado la revisión de la adquisición de Netomnia por parte de VMO2 e InfraVia Capital, una operación valorada en 2.300 millones de euros. La CMA busca opiniones sobre el impacto en la competencia.

La Autoridad de los Mercados y la Competencia británica ( CMA ) ha iniciado la fase preliminar de revisión de la adquisición de Netomnia , un importante operador alternativo de fibra en el Reino Unido , por parte de VMO2 , una empresa en la que Telefónica y Liberty Global poseen participaciones iguales, junto con InfraVia Capital.

La transacción, con un valor estimado de 2.000 millones de libras esterlinas (equivalentes a 2.300 millones de euros), ha activado el escrutinio regulatorio para evaluar sus posibles implicaciones en el panorama competitivo del mercado británico. La CMA ha abierto un período de consulta pública, invitando a todas las partes interesadas a presentar sus opiniones y preocupaciones sobre los efectos potenciales de esta concentración empresarial.

El plazo para la presentación de comentarios se extiende hasta el 8 de mayo, permitiendo una amplia participación en el proceso de evaluación. La empresa que será objeto de la adquisición es Substantial Group, la sociedad matriz de Netomnia, Brsk, Brsk ISP y YouFibre, entidades clave en el despliegue de infraestructura de fibra óptica en el Reino Unido. El comprador, Nexfibre, es una empresa conjunta formada por la multinacional española Telefónica y sus socios estratégicos, Liberty Global e InfraVia Capital.

Esta operación representa un movimiento significativo en el sector de las telecomunicaciones británico, con el potencial de remodelar la competencia y la inversión en infraestructura de fibra. La CMA ha enfatizado que esta invitación a comentarios es solo la primera etapa del proceso de recopilación de información y que aún no ha iniciado una investigación formal de la transacción.

El organismo regulador busca obtener una comprensión completa de las dinámicas del mercado y los posibles impactos de la adquisición antes de tomar una decisión. Si bien no se ha establecido una fecha concreta para la finalización de la investigación en esta primera fase, el mercado anticipa que la operación podría cerrarse en el tercer trimestre del año en curso, sin mayores obstáculos regulatorios.

Rajiv Datta, consejero delegado de Nexfibre, ha destacado la importancia estratégica de esta adquisición, argumentando que es esencial para impulsar una inversión adicional de 3.500 millones de libras esterlinas (4.040 millones de euros) en la infraestructura de fibra óptica del Reino Unido. El objetivo principal es crear un competidor sólido y capaz de desafiar el dominio de BT Openreach, el principal proveedor de servicios de banda ancha en el país.

Datta ha afirmado que Netomnia, una vez integrada en Nexfibre, se convertirá en una alternativa real para los consumidores y las empresas, ofreciendo una mayor elección y mejorando la resiliencia de la red. La operación se alinea con las ambiciones del Gobierno británico de fomentar el crecimiento económico y eliminar las barreras a la inversión en infraestructura crítica.

Sin embargo, la operación no está exenta de críticas. Simon Holden, consejero delegado de CityFibre, ha expresado su preocupación por la posible creación de un 'duopolio inefectivo' entre BT y VMO2, argumentando que la superposición de sus redes, que podría alcanzar hasta el 80% en algunas áreas, especialmente en el noroeste de Inglaterra, limitaría la competencia y perjudicaría a los consumidores.

La integración de la red de fibra de Netomnia, que abarca 3,4 millones de hogares y cuenta con 500.000 clientes, en la de Nexfibre, resultaría en una red combinada que cubriría a veinte millones de hogares en todo el Reino Unido. Esta escala permitiría a la nueva entidad competir de manera más efectiva con Openreach, el líder del mercado.

La financiación de la operación se realizará a través de una combinación de recursos aportados por Telefónica y Liberty Global, que contribuirán con 150 millones de libras esterlinas (175 millones de euros), e InfraVia Capital, que aportará 850 millones de libras esterlinas (995 millones de euros). La adquisición de Netomnia marca un hito importante en el nuevo plan estratégico de Telefónica, que ha identificado al Reino Unido como uno de sus cuatro mercados prioritarios, junto con España, Alemania y Brasil.

La compañía española busca fortalecer su presencia en el mercado británico y aprovechar las oportunidades de crecimiento en el sector de las telecomunicaciones. La operación representa una apuesta estratégica por la infraestructura de fibra óptica, considerada clave para el desarrollo económico y la transformación digital del Reino Unido. La CMA continuará analizando la operación en detalle, considerando los argumentos presentados por todas las partes interesadas, antes de tomar una decisión final sobre su aprobación.

El resultado de esta revisión tendrá un impacto significativo en el futuro del mercado de las telecomunicaciones británico y en la capacidad de los consumidores y las empresas para acceder a servicios de banda ancha de alta velocidad





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