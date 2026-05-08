Club vizcaíno de rugby debe 2,3 millones de euros a vecinos por vender demasiadas papeletas de lotería

Un club vizcaíno de rugby revizco reconoce haber vendido 225 participaciones premiadas en la Lotería de Navidad, lo que le supone un sobreprecio de 14,2 millones de euros. Ahora debe devolver 2,3 millones de euros a sus vecinos y está siendo investigado por denuncias de impago.

Vendieron papeletas de lotería de más, como ocurrió en Villamanín, y ahora deben 2,3 millones de euros a sus vecinos. Has ocurrido en un club vizcaíno de rugby, que reconoce haber vendido de más hasta 225 participaciones premiadas en la Lotería de Navidad.

Acumulan por ello 109 denuncias por el momento. Su número fue el agraciado con el tercer premio de la Lotería de Navidad. Se vendió en la administración de Igorre, en Guipuzkoa, y lo celebraron con mucha alegría, mucha alegría porque habían vendido 285 décimos, 14,2 millones de euros, según explicaban los loteros. La mayoría de esos décimos fueron repartidos en un club de rugby de Igorre a través de participaciones.

Si hacemos el cálculo, una participación de un euro, correspondería a 2.500 euros. Y en el caso de Igorre, esta cifra era más alta. Una participación de un euro, según es lógico, correspondería a 2.500 euros. Y en el caso de Igorre, esa cifra era más alta.

Un vecino recuerda que solo jugó una papeleta y habría ganado 9.600 euros. Pero cinco meses después, ese dinero no ha llegado. Y no es el único, porque el club ha recibido hasta ahora 109 denuncias por impago. Se han reunido para buscar una solución y la Ertzaintza investiga las denuncias como un posible delito de estafa.

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