Club La Santa celebra su 37ª edición en Lanzarote. Kevin Minnock y Anne Haug dominan las etapas de la Lanzarote International Running Challenge.

La tercera semana de noviembre de 2026 marcó un hito histórico para el deporte insular en Lanzarote, España, con el cierre oficial de la 37ª edición de la Lanzarote International Running Challenge. Organizada por Club La Santa, esta prueba se consolida como un evento de referencia a nivel global, congregando a más de mil corredores durante cinco días intensos de competición y celebración.

El evento, que contó con el respaldo institucional del Cabildo de Lanzarote, el Servicio Insular de Deportes, Lanzarote Sports Destination y el Ayuntamiento de Tinajo, transformó el entorno del complejo deportivo en un escenario de alta exigencia atlética. La pasión por el deporte se vivió de manera ininterrumpida, desde el preámbulo festivo hasta las últimas cruces de línea de meta.

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El despliegue técnico y el inicio del torneo

El sábado 21 de noviembre de 2026 dio comienzo la actividad competitiva con una multitudinaria carrera nocturna que sirvió como preludio oficial. Esta jornada preliminar combinó distancias cortas de 4K y 7K, incluyendo una animada KIDS Night Run que permitió la participación infantil.

Más allá del esfuerzo físico, Club La Santa vibró con una atmósfera única, caracterizada por luces de neón, música en directo y entretenimiento familiar. Los ganadores absolutos de esta etapa inaugural fueron Enea Cucchetti y Anne Haug en 4K, y Hugo Pérez y Victoria Benavides en 7K. La competencia fue reñida, con victorias conseguidas por márgenes de apenas 8 y 14 minutos respectivamente.

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La supremacía de los atletas irlandeses y alemanes

La dominancia de Kevin Minnock y Anne Haug se hizo evidente desde la primera etapa oficial disputada el domingo. En la 10K Vince Regan Memorial Classic Road Run, ambos atletas recorrieron diez kilómetros de asfalto con una superioridad técnica notable. Kevin Minnock completó el trazado masculino en un tiempo récord de 33:22, mientras que Anne Haug se impuso en la categoría femenina con 35:36.

En la modalidad por equipos, Sportsworld lideró el podium femenino y Tullamore Harriers lo hizo en el masculino. Al día siguiente, el lunes, Kevin Minnock repitió éxito en la 13K Ridge Run, un recorrido que incluye la subida a uno de los volcanes cercanos al complejo en 47:52. Anne Haug completó este desafío mixto de trail y asfalto en 49:20, demostrando una resistencia excepcional.

Consolidación del triunfo en la arena y la montaña

El martes 24 de noviembre, la competición se trasladó a la Playa de Los Pocillos para la 5K Beach Run. Kevin Minnock demostró su versatilidad en terrenos blandos al concluir la prueba en 17:46, logrando su tercera victoria consecutiva. Anne Haug lo acompañó nuevamente en la cima del podio femenino con un tiempo de 18:13.

En esta etapa, la categoría de equipos fue dominada por Sportsworld en la rama femenina y De Danske Drenge en la masculina. Estos resultados previos consolidaron a los corredores irlandeses como los favoritos claros para el cierre del campeonato, anticipando una victoria general que se confirmó con autoridad.

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El cierre definitivo en la Vuelta de Tinajo

El miércoles 25 de noviembre se disputó la etapa más larga y decisiva de todo el torneo: La Vuelta de Tinajo. Con 21 kilómetros de extensión, la prueba alternó entre asfalto y caminos de tierra, rodeando parte de la Montaña de Tinache. Esta prueba de resistencia final permitió a Kevin Minnock completar el circuito en 1:16:43, asegurando su título absoluto.

Anne Haug completó el recorrido final en 1:18:58, cerrando su actuación impecable en la 37ª edición de Lanzarote International Running Challenge. En la categoría de equipos, Milton Buzzards y Sportsworld fueron los protagonistas del cierre, finalizando la competencia con una demostración de excelencia deportiva que deja a Club La Santa como un referente mundial del running.