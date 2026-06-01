Clima en España: trimestre más cálido de lo normal

La Agencia Estatal de Meteorología prevé que el trimestre que empieza este lunes será más cálido de lo normal en España.

El clima en España seguirá siendo cálido durante la semana, aunque se espera un cambio importante en los próximos días. El fin de semana se caracterizó por playas llenas, piscinas abiertas y ciudadanos tratando de aliviar el calor.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé que el trimestre que empieza este lunes será más cálido de lo normal, con mayor probabilidad en tercios norte y este de la Península y en Baleares. Las lluvias también estarán por encima de lo normal, aunque eso no significa que vaya a llover mucho. El verano siempre es seco en España, pero podría haber más episodios de tormenta de lo habitual.

El inicio de la semana será prácticamente idéntico a los últimos siete días, con temperaturas superiores a 34 o 36 grados en la mayor parte de interiores de la mitad sur peninsular y depresiones del nordeste. La peor parte se la llevarán en el entorno del Guadalquivir, donde los termómetros podrán rebasar los 38 grados. A partir del martes, las temperaturas bajarán y se acercarán a valores más propios de estas fechas.

A finales de semana, incluso podría haber temperaturas más bajas de lo normal en el norte y este peninsular de forma pasajera, debido al paso de un frente por el norte peninsular y la posterior entrada de una masa de aire más fresca. En el extremo norte habrá temperaturas débiles y dispersas, aunque en el Pirineo podrán ser más intensas con la presencia incluso de granizo. En Canarias podrá existir alguna precipitación débil en las islas montañosas.

Sin embargo, las temperaturas podrán superar los 36 grados en el Guadalquivir, puntos del litoral de Alborán y en el extremo sureste peninsular, donde incluso se superarán los 38 grados en valles fluviales. Se darán noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en regiones del centro y tercio sur peninsular y del litoral mediterráneo





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