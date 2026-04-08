Clay Fuller (Republicano) Gana Segunda Vuelta en Georgia, Frustrando Esperanzas Demócratas

Clay Fuller, respaldado por Trump, se proyecta como ganador en la segunda vuelta de las elecciones especiales en Georgia, lo que representa una victoria para los republicanos y un revés para los demócratas. El resultado llega en medio de una ajustada mayoría republicana en la Cámara.

El republicano Clay Fuller se perfila para ganar la segunda vuelta de las elecciones especiales en el 14º Distrito Congresional de Georgia , reemplazando a la exrepresentante Marjorie Taylor Greene, según proyecciones de CNN. Este resultado frustra las esperanzas demócratas de una victoria inesperada y proporciona un alivio para los republicanos a nivel nacional.

Fuller derrotaría al demócrata Shawn Harris, un agricultor y general de brigada retirado del Ejército, quien ya compitió y perdió contra Greene en 2024 por un amplio margen de casi 30 puntos porcentuales. La victoria de Fuller representa una buena noticia para el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien enfrenta una ajustada mayoría republicana y no puede permitirse perder muchos votos en la Cámara. La situación en Georgia contrasta con una elección especial en Nueva Jersey, programada para dentro de poco más de una semana, el 16 de abril, para reemplazar a la gobernadora Mikie Sherrill. Se anticipa que esta elección agregará otro demócrata a las filas de la Cámara, lo que subraya la delicada dinámica política actual. La mayoría republicana, aunque prevalente, no siempre opera de manera uniforme. Por ejemplo, el representante de California Kevin Kiley, quien abandonó el Partido Republicano para convertirse en independiente, se alinea con los republicanos en ciertas ocasiones, pero no se garantiza su voto en todas las legislaciones. Asimismo, el representante de Kentucky Thomas Massie ha emergido como un crítico abierto de la administración de Trump y no siempre se considera un voto confiable en asuntos partidistas. \Fuller, quien previamente renunció a su cargo como fiscal de distrito en el noroeste de Georgia para participar en la elección especial, recibió el respaldo del expresidente Trump aproximadamente un mes antes de las primarias. Este apoyo impulsó significativamente su perfil entre la docena de candidatos republicanos que competían en la primera vuelta, pero no fue suficiente para alcanzar la mayoría requerida para ganar directamente y evitar la segunda vuelta. Durante la celebración posterior a la primera ronda electoral en marzo, Fuller enfatizó la importancia del respaldo de Trump, declarando su confianza en la victoria en la segunda vuelta. El respaldo presidencial, en general, es un activo sumamente valioso para los candidatos republicanos, tanto para aquellos que compiten por el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos como para aquellos que buscan cargos en las legislaturas estatales. Sin embargo, la victoria de Fuller también significa que evita ser agregado a una lista de derrotas de alto perfil entre candidatos respaldados por Trump recientemente. Por ejemplo, el republicano Jon Maples, quien recibió el respaldo de Trump en enero, perdió una elección especial para un escaño en la Cámara estatal de Florida el mes pasado. Además, Phil Berger, un influyente líder del Senado estatal de Carolina del Norte, también sufrió una derrota en las primarias. \Es fundamental tener en cuenta que las elecciones especiales, y en particular las segundas vueltas especiales, suelen caracterizarse por una baja participación electoral. Esto intensifica la relevancia del entusiasmo de los votantes, ya que este factor puede influir en los resultados de manera más pronunciada que en elecciones de mayor envergadura. A pesar de la derrota en esta elección especial, esta no es la última oportunidad para Harris de competir por el escaño o de enfrentarse a Fuller. Las primarias generales para el mandato completo están programadas para el 19 de mayo. Tanto Fuller como Harris lograron calificar para la boleta en ese proceso, junto con varios de los candidatos que compitieron en la elección especial de marzo. Esta situación plantea la posibilidad de un nuevo enfrentamiento y la continuación de una contienda política significativa en el distrito congresional





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