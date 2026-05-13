El Tribunal Supremo ha establecido una doctrina sobre el abuso de la temporalidad en la Administración Pública. Solo podrán consolidar una plaza fija quienes hayan aprobado una oposición. Además, ha abierto nuevas incógnitas sobre si habrá derecho a indemnizaciones y si se sancionará a la Administración Pública.

Claves de la sentencia del Supremo para los interinos: ¿quiénes pueden obtener la fijeza? ¿habrá indemnizaciones? EFE/CHEMA MOYA El Tribunal Supremo ha fijado doctrina respecto al abuso de la temporalidad en la Administración Pública : solo pueden consolidar una plaza fija quiénes hayan aprobado una oposición .

Lo hace enel Tribunal de Justicia de la Unión Europea diera un toque a nuestro país por no compensar ni castigar con contundencia el abuso de temporalidad en las administraciones públicas. El fallo europeo, conocido como asunto Obadal, respondía, a su vez, una serie de preguntas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid relativas a los litigios de tres trabajadores de empresas públicas que acumulaba





rtvenoticias / 🏆 7. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tribunal Supremo Abuso De Temporalidad Plaza Fija Oposición Tribunal De Justicia De La Unión Europea Fallos Europeos Obadal Administración Pública Indemnizaciones Sanciones Administrativas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Supremo rechaza petición de excarcelación para Koldo García y abandona a ÁbalosEl Tribunal Supremo ha rechazado la última solicitud de libertad condicional para Koldo García y mantiene a ambos la prisión provisional mientras se espera la resolución del juicio en el que están acusados de alterar contratos de mascarillas a cambio de beneficios en las licitaciones de la Comisión Europea.

Read more »

El Supremo rechaza otorgar la libertad provisional a Koldo García, que conocerá su sentencia en prisiónLos detalles: El tribunal que ha juzgado el caso señala que no se advierte 'ninguna modificación en las circunstancias valoradas en su momento para acordar la medida cautelar que permitan amparar la pretensión deducida, particularmente, por la desaparición del riesgo de fuga'.

Read more »

El Supremo rechaza excarcelar a Koldo García al considerar que persiste el riesgo de fugaEl Tribunal Supremo ha rechazado la última petición de excarcelación del exasesor Koldo García, al considerar que persiste el riesgo de fuga que motivó su ingreso en prisión

Read more »

El Supremo rechaza excarcelar a Koldo García porque cree que persiste el riesgo de fugaLos magistrados consideran que no ha cambiado su situación y no ha desaparecido el riesgo de fuga que motivó la encarcelación de Koldo García y José Luis Ábalos.

Read more »