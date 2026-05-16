Clausura Artística de la Feria Taurina de Jerez

Análisis detallado de la última corrida en Jerez con las actuaciones de Manzanares, Ortega y Morante frente a los toros de Álvaro Núñez.

La emblemática feria taurina de Jerez alcanzó su clímax con la celebración de un rematado cartel que congregó a una afición expectante y apasionada. El mayor atractivo de la jornada residía en la comparecencia de José María Manzanares , consolidado como el auténtico ídolo de los tendidos, y de Juan Ortega , el diestro más novel del grupo, quien aportaba una frescura contrastada con la experiencia de sus compañeros.

Ambos toreros, aunque de cortes estilísticos diferentes, demostraron una solvencia acreditada frente a una corrida de toros de la ganadería de Álvaro Núñez, cuyos encastes son históricamente apreciados por las figuras más prominentes del escalafón taurino por su nobleza y bravura. La tarde comenzó con la actuación de Morante de la Puebla, quien recibió a un toro negro, tocado de pitones y con cierta bizquera en el ojo derecho.

Con una actitud genuflexa y un compás supremo, Morante meció la verónica con una lentitud hipnótica, desplegando una estética y gracia admirables antes de conducir al animal al caballo. El primer capítulo capotero fue un despliegue de arte y variedad, culminando en un primoroso quite por delantales.

No obstante, el toro, aunque noble, mostró una alarmante escasez de fuerza, lo que complicó el tercio final. A pesar de la firmeza del diestro, la falta de empuje de la res hizo que las suertes se deslucieran, terminando la faena con dos pinchazos y una estocada algo atravesada que no hizo justicia a la torería del matador. Posteriormente, José María Manzanares se enfrentó a un ejemplar colorado, ojo de perdiz, que embistió con suavidad.

El alicantino templó el vuelo de la verónica con un relajo extraordinario, aunque el toro volvió a mostrar esa falta de energía característica de la tarde, obligando a un cambio de tercio acelerado. Tras un lucido tercio de banderillas, Manzanares inició un trasteo de muleta basado en el toreo en redondo, aprovechando la fijeza del astado para ejecutar series compactas y pulcras.

La faena alcanzó su punto culminante con unos templados circulares finales y una ejecución magistral del volapié, reafirmando su dominio técnico y su conexión con la afición. Por su parte, Juan Ortega tuvo que lidiar con un animal que tendía a quedarse bajo los vuelos en los medios. A pesar de una pelea brava y un cambio de tercio rápido, el sevillano desplegó un repertorio de chicuelinas clásicas y una media enjundiosa que resultaron en un quite excelso.

En la faena, Ortega buscó embeber al toro en la franela, luchando contra la tendencia del animal a rebrincarse y soltar la cara. Aunque la actuación careció de un remate sólido, estuvo cuajada de momentos de alta plasticidad y una torería elegante que dejó buenas sensaciones en el público, cerrando con un pinchazo y una estocada.

El momento cumbre de la tarde llegó con el cuarto toro, un castaño que Morante recibió con largas a una mano, evocando la estampa más clásica de la tauromaquia. Inicialmente, el toro se mostró violento y desatento, llegando incluso a salir suelto con estrépito del caballo en actitud mansa.

Sin embargo, fue aquí donde emergió el genio de Morante. Con pases estéticos y mandones, el torero domó al animal, estampando pases extraordinarios, naturales y las famosas pases de las flores. La precisión en el cite y la colocación evitaron que el toro se rajara, convirtiendo la lidia en una pieza de arte espontáneo que emocionó a los tendidos y concluyó con pinchazo y estocada.

Finalmente, el quinto toro, un castaño bocidorado, presentó una embestida brusca que obligó a Manzanares a aumentar la firmeza de sus cites. A pesar de sufrir una colada peligrosa por el pitón derecho, el alicantino se mantuvo imperturbable, realizando una faena con el valor de la verdad y una solidez envidiable.

La jornada concluyó con una estocada en todo lo alto, cerrando un ciclo de seis toros de Álvaro Núñez que, aunque justos de presencia, destacaron por su nobleza general y permitieron que los tres matadores exhibieran su capacidad técnica y artística en el ruedo jerezano





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