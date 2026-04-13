Claudio Rivas y Javier Serrano se acogen al derecho a no declarar en el juicio del caso mascarillas

Claudio Rivas, clave en la trama de presuntas comisiones y prebendas al exministro Ábalos, y otro socio de Aldama, se niegan a declarar en el juicio del caso mascarillas, invocando su derecho a no responder a las preguntas de las partes. Esta decisión, motivada por su condición de imputados en la causa sobre hidrocarburos, complica aún más el desarrollo del proceso.

Claudio Rivas , socio clave del comisionista Víctor de Aldama y figura central en los supuestos pagos y prebendas al exministro José Luis Ábalos , se ha negado a responder a las preguntas de las partes en el juicio. Esta decisión se justifica por su condición de imputado en la causa sobre hidrocarburos que se investiga en la Audiencia Nacional .

A diferencia de su comparecencia como testigo en el Alto Tribunal durante la fase de instrucción, Rivas ha optado por el silencio en la vista oral que se celebra en el Tribunal Supremo, donde también fue citado como testigo en el caso mascarillas. Su respuesta, invariable y acompañada de su abogado, fue clara y concisa: No voy a contestar, siguiendo las indicaciones de su letrado. De esta manera, se abstuvo de aclarar cualquier detalle sobre su relación con Carmen Pano, ni cómo conoció a Aldama, repitiendo la misma frase ante cada pregunta formulada. Rivas, imputado junto a Aldama en la investigación sobre el fraude millonario de hidrocarburos, tema que también emergió en el juicio, es considerado una pieza fundamental en el entramado de la trama, así como en los presuntos pagos y prebendas al exministro Ábalos. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Aldama aprovechó el interés de Rivas en obtener un título de operador en el sector de hidrocarburos para, con la colaboración de otra empresaria, cubrir los gastos de la compra de un chalé en La Alcaidesa, Cádiz, destinado al alquiler para el exministro. El disfrute de este inmueble forma parte de las supuestas mordidas que la fiscalía imputa a Ábalos. Dicha propiedad fue adquirida por la empresa Have Got Time, administrada por Leonor Pano, quien declaró en el juicio que compró el inmueble a petición de Claudio Rivas. Además, en su testimonio, su madre, la empresaria Carmen Pano, reveló haber realizado dos entregas por un total de 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferraz, a solicitud del comisionista Víctor de Aldama, un dinero que previamente había recibido de Claudio Rivas. Sin embargo, en la fase de instrucción, Claudio Rivas negó haber proporcionado fondos para ser entregados al PSOE, desvinculándose, a su vez, de la adquisición del chalé relacionado con el exdirigente socialista. Otro socio de Aldama, Javier Serrano, también investigado en la parte del caso que tramita la Audiencia Nacional, optó por el mismo proceder. Al igual que Rivas, Serrano había declarado ante el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, en la fase de instrucción, pero en el juicio se limitó a repetir, una y otra vez, la frase no voy a contestar, tras consultar a su abogado sobre la estrategia a seguir. El fiscal destacó este peculiar derecho a no declarar ante ninguna pregunta, incluso aquellas que no implican incriminación directa. Por tanto, no aclaró si ordenó a una empleada de una empresa en República Dominicana entregar dos sobres, cada uno con 10.000 dólares, al hermano de Koldo García, Joseba, que la Fiscalía considera sobornos destinados a Ábalos. Esta empleada había testificado la semana anterior sobre estos hechos, mientras que Joseba García negó haber viajado dos veces al país caribeño para recoger ese dinero, argumentando que sus viajes eran por otros motivos y afirmando que Aldama le pidió que recogiera documentación en un sobre, el cual nunca abrió





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