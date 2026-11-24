La creadora de contenido Claudia Romero cuestiona las declaraciones de Laura Escanes sobre su video musical, señalando una contradicción en su apoyo a la libertad de expresión.

La influencer Claudia Romero ha lanzado un contundente mensaje en sus redes sociales, cuestionando la postura de su compañera de profesión Laura Escanes. Esta reacciones surge tras la publicación de un video musical que Escanes lanzó como respuesta a la frase No te va a votar nadie pronunciada por Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados.

Polémica tras el video musical

El clip, que ha superado la barrera de las medio millón de visualizaciones, ha generado un intenso debate entre los seguidores de ambas figuras. Romero, en una entrada en su perfil de Instagram, no se ha limitado a comentar el contenido, sino que ha emitido un juicio severo sobre la capacidad intelectual y ética de Escanes.

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La creadora de contenido ha afirmado que Laura Escanes se encuentra un par de escalones por debajo de lo que considera la mayoría de edad intelectual y ética. Esta acusación directa busca subrayar una falta de madurez en la forma de abordar temas políticos sensibles desde una plataforma de entretenimiento.

Crítica a la defensa de la libertad de expresión

Además de la crítica personal, Romero ha señalado una aparente contradicción en la postura de Escanes. La influencer ha indicado que le parecía bien que hubiera tenido una buena reacción por parte de la sociedad a su intención de voto. Sin embargo, ha matizado que dicha intención de voto recibió opiniones tanto a favor como en contra, lo que desmiente la narrativa de un apoyo unánime.

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Esta situación contrasta, según Romero, con el señalamiento y escarnio público al que se somete a aquellas personas que dicen públicamente que van a votar a la derecha. La crítica implica que existe un doble estándar en la forma en que se juzga la expresión de opiniones políticas diferentes.

Referencias indirectas a otras influencer

Aunque no la mencionó directamente, pareció referirse a María Pombo cuando se viralizó un vídeo en el que parecía decir que iba a votar a Vox. Este evento se enmarca en una serie de controversias que han afectado a diversas creadoras de contenido, incluyendo a Rocío Camacho, Ainhoa Rosado e Issa Moreno.

Algunas de estas figuras, al igual que otras mencionadas anteriormente, afeó ironizó al decir: Que viva esa libertad de expresión por parte de la izquierda. Igualdad para todos, dicen. Este comentario sugiere una percepción de hipocresía en los defensores de la libre expresión cuando esta afecta a sus propias posturas políticas.

El debate sobre el escarnio público

El núcleo del conflicto parece residir en la hipocresía percibida por Romero. La creadora ha señalado que se critican que no pueden opinar públicamente porque se les critica, pero apoyan y aplauden un vídeo donde se me insulta. Este punto central de la discusión revela la tensión entre la libertad de expresión y las consecuencias sociales del activismo político en redes sociales.

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El intercambio entre Claudia Romero y Laura Escanes, junto con los ecos de las posiciones de María Pombo, refleja una fragmentación en la comunidad de creadores de contenido. La falta de consenso sobre cómo manejar la política en plataformas digitales sigue generando roces y polémicas que trascienden el entretenimiento.