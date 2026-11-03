Claudia Campos presenta su novela gráfica sobre Gaza y Cisjordania en Broncano

La periodista Claudia Campos acompaña a David Broncano en La 1 para presentar su primera novela gráfica, Vidas con nombre, una crónica visual del conflicto en la región.

La periodista y corresponsal Claudia Campos se convirtió en la invitada estrella del programa de La 1 para compartir con el público su proyecto más personal hasta la fecha. En esta ocasión, no acudió para hablar de política exterior únicamente, sino para presentar Vidas con nombre. Historias reales de Gaza y Cisjordania, su primera novela gráfica.

La obra, una crónica profunda sobre las vidas marcadas por el conflicto en la región, está ilustrada por el reconocido artista Fermín Solís. La colaboración entre la reportera y el dibujante permite explorar la realidad humana detrás de las noticias, ofreciendo una perspectiva íntima y necesaria sobre una de las zonas más conflictivas del mundo actual.

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Interacción política y humor con Broncano

Nada más pisar el plató, el presentador David Broncano dirigió la conversación hacia el terreno político, preguntando directamente a su invitada sobre la entrevista que ella mismo realizó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La reportera respondió con naturalidad que no dejó de hacer ninguna pregunta que considerara necesaria durante ese encuentro.

Broncano reconoció el desafío que supuso mantener un tono cercano y con sentido del humor en una conversación con el líder ejecutivo. Esta anécdota sirvió para romper el hielo y establecer una conexión fluida, demostrando que el programa de La 1 apuesta por un formato que combina la información seria con la desenfadada conversación televisiva.

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Próximos invitados y propuestas para VOX

El diálogo también abarcó el calendario de entrevistas antes de las próximas elecciones. David Broncano aseguró que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que aparece en la lista de Frente Amplio, visitará el programa la semana que viene o la siguiente. Esta confirmación amplía la lista de figuras políticas que cruzarán el set.

Ante esta perspectiva, el presentador jiennense pidió a Claudia Campos una idea para la pregunta que dirigiría al líder de VOX. La reportera sugirió incluir un toque humano en la interrogante, una estrategia para ganar la confianza del líder político y humanizar el debate, un enfoque característico del estilo de Broncano en sus entrevistas.

El contexto mediático y profesional de la autora

Claudia Campos López lleva desde 2022 formando parte del equipo de redacción de 20MINUTOS, donde ha consolidado su trayectoria periodística. Su especialización actual abarca la cultura y los estilos de vida, áreas que le permiten conectar con el público a través de narrativas más sensibles y humanas, como se evidencia en esta nueva publicación.

Con un pasado en medios como Última Hora y Ciudades-SEO, Campos aporta una visión global y diversa a sus reportajes. Su trabajo en Vidas con nombre se suma a un contexto donde otras cadenas han sido elogiadas por su cobertura, destacando la importancia de la creatividad y el rigor en el periodismo contemporáneo para abordar conflictos complejos como el de Gaza y Cisjordania.