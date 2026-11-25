Datos de 2024 revelan que la clase media en España se amplía numéricamente pero se empobrece en poder adquisitivo debido al SMI y empleo precario.

La evolución económica reciente en España ha generado una paradoja estructural en la distribución de la riqueza. La clase media nominal se ha expandido significativamente en términos de cantidad de hogares, sin embargo, esta ampliación ha venido acompañada de un empobrecimiento real en el poder adquisitivo de dicho colectivo. Este fenómeno, documentado en datos de 2024, evidencia que la expansión cuantitativa no ha logrado garantizar una mejora cualitativa en el nivel de vida de las familias, consolidando una base social más amplia pero más vulnerable económicamente.

Definición de clase media y datos estadísticos oficiales

El Instituto Nacional de Estadística, en colaboración con los criterios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, establece que la clase media comprende a los hogares con una renta disponible entre el 70% y el 200% de la renta mediana por unidad de consumo. Para el año 2024, la renta mediana por unidad de consumo en España se situó en 19.950 euros anuales, tomando en cuenta las economías de escala derivadas de compartir ingresos y gastos entre los miembros del hogar.

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Aplicando este margen oficial, los hogares que poseen ingresos anuales comprendidos entre 13.965 euros y 39.900 euros son considerados parte de la clase media. Esta franja abarca desde el percentil 31 hasta el percentil 91, lo que representa al 60% de los casi 20 millones de hogares existentes en el país, es decir, aproximadamente 12 millones de unidades de consumo. Esta cifra refleja una inclusión estadística muy superior a la de décadas anteriores.

No obstante, la percepción de pertenencia a este estatus social no coincide con los datos formales. Mientras las estadísticas oficiales incorporan a un número creciente de personas en este colectivo, cada vez menos hogares sienten que realmente disfrutan de la estabilidad y el catálogo de bienes y servicios que históricamente definieron a la clase media. Existe, por tanto, una discrepanza entre la clasificación normativa y la experiencia vivida por los ciudadanos.

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Impacto del salario mínimo y concentración de rentas

La transformación del mercado laboral y las políticas de rentas han sido los motores principales de este cambio demográfico. El fuerte aumento del Salario Mínimo Interprofesional y la creación masiva de empleo en franjas remunerativas modestas han alterado la estructura de ingresos. Esta dinámica ha facilitado la incorporación de un colectivo muy numeroso a la parte baja de la escala salarial, manteniendo estable la población con renta inferior al 60% de la mediana en el 20%.

La naturaleza del empleo generado en los últimos cinco años ha estado caracterizada por remuneraciones de bajo valor añadido. Esta tendencia ha provocado una fuerte concentración de asalariados en los sueldos que rodean directamente al salario mínimo. Se ha creado un efecto de amontonamiento donde la subida del mínimo no ha arrastrado en proporciones similares al resto de los salarios hacia arriba, limitando el ascenso en los tramos inmediatamente superiores.

Disminución de la clase media alta y exclusión relativa

En contraste con la expansión de los tramos bajos y medios-bajos, se observa una reducción progresiva de la población con rentas más elevadas. La población que gana más del 140% de la mediana disminuyó del 29,5% en 2021 al 27,4% en 2024. De manera similar, el porcentaje de personas que superan el 200% de la mediana bajó del 11,9% al 10,6% en el mismo periodo, lo que indica una retracción de la clase media alta tradicional.

Análisis de los salarios y proyección futura

Al aplicar el mismo criterio del 70% al 200% a la renta salarial bruta, con un salario mediano de 24.497 euros en 2024, se determina que la clase media salarial comprende a quienes ganan entre 17.148 y 48.994 euros. Este rango incluiría a 11,02 millones de asalariados, excluyendo al 30,6% que cobra menos del límite inferior y al 11,4% que supera el límite superior.

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La combinación de estos factores revela que la solución para revertir la tendencia hacia la precarización requiere un crecimiento sostenido de la riqueza acompañado de un reparto equilibrado. Sin embargo, la fórmula para lograrlo posee un componente ideológico que, dependiendo del sesgo político y económico que predomine, puede devolver resultados divergentes en la estabilidad social y económica del país a largo plazo.