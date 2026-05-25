Clarificación oficial: Las vacunas no contienen células de fetos abortados

La Asociación Española de Pediatría y autoridades sanitarias de EE. UU. desmienten el rumor de que las vacunas, incluidas las de COVID‑19, usan tejido fetal abortado, explicando el origen y la naturaleza de las líneas celulares empleadas.

En respuesta a la creciente inquietud generada en redes sociales y en el servicio de atención vía WhatsApp, la Asociación Española de Pediatría ha aclarado de forma categórica que ninguna vacuna autorizada en la Unión Europea contiene células de fetos abortados.

La confusión proviene de la utilización, en la investigación y producción de ciertos cultivios celulares, de líneas derivadas de tejidos humanos obtenidos hace varias décadas en contextos legales diferentes. En concreto, el Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones señala que los orígenes remotos de algunas líneas celulares se remontan a dos fetos abortados, uno en Suecia en 1962 y otro en el Reino Unido en 1966, pero que esas células originales fueron introducidas en un entorno de laboratorio donde se multiplicaron de forma natural, generando nuevas cepas inmortalizadas que son las que realmente se emplean hoy en día para cultivar virus y desarrollar vacunas.

Estas líneas celulares inmortalizadas provienen, por ejemplo, de un tumor de hígado o de células pulmonares, y se mantienen en cultivo permanente, lo que permite la producción a gran escala de antígenos sin necesidad de recurrir a tejido fetal reciente. La experta en pediatría que intervino en la aclaración explicó que, aunque el origen humano de las líneas es indiscutible, su estado actual es el de células cultivadas y replicadas en vitro, no de tejido abortado activo.

En paralelo, el secretario de Salud de EE. UU. , Robert F. Kennedy, reiteró en una entrevista con News Nation en abril de 2025 que ninguna vacuna aprobada en Estados Unidos o Europa utiliza directamente células de fetos abortados; en su lugar, se emplean líneas que fueron establecidas hace décadas a partir de esos primeros tejidos, como la célula derivada del riñón de un embrión abortado en Filadelfia en 1960, utilizada en la vacuna contra la rubéola.

Durante la pandemia de COVID‑19 surgió un rumor particularmente persistente que acusaba a las vacunas contra el coronavirus de estar fabricadas con células de fetos abortados. Dichas afirmaciones fueron reforzadas por declaraciones equívocas de una figura pública, el cardenal Antonio Cañizares, quien insinuó que “una de las vacunas que se investiga en estos momentos se fabrica a base de células de fetos abortados”.

Las autoridades sanitarias y los fabricantes desmintieron esa información, precisando que la línea celular utilizada por algunas compañías para la producción de vacunas COVID‑19, aunque originalmente aislada de un aborto en 1985, ha sido subyugada a procesos de inmortalización y expansión que la desligan de su origen fetal. Asimismo, se desmintió otro rumor que vinculaba las vacunas contra la COVID‑19 con un supuesto aumento de casos de cáncer en Australia, una acusación sin base científica.

En conclusión, la información verificada por organismos expertos indica que las vacunas actuales se basan en cultivos celulares seguros, inmortalizados y regulados, y no en tejido fetal abortado reciente, disipando así los mitos que han circulado desde 2020





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