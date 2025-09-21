Claire Denis regresa a África con 'Le cri des gardes': una exploración de la colonización y la masculinidad

Claire Denis vuelve al territorio africano, un escenario recurrente en su filmografía, con 'Le cri des gardes', una adaptación de la obra teatral de Koltès que profundiza en la colonización, la masculinidad y el deseo reprimido, con una puesta en escena que evoca la tragedia griega.

Claire Denis regresa con Le cri des gardes (2025), una película que la reafirma como una cineasta que profundiza en territorios que le son familiares y que ha explorado a lo largo de su carrera, desde perspectivas diversas, como en Chocolat (1988), Beau travail (1999) o Una mujer en África (2009).

En este nuevo capítulo de lo que podríamos considerar sus memorias africanas, ya que su infancia, como hija de un funcionario de la Administración Colonial Francesa, transcurrió en Camerún, Somalia, Burkina Faso y Yibuti, la cineasta francesa incorpora la esencia teatral de Combate de negro y de perros, una obra de Bernard-Marie Koltès de 1979, adaptada libremente en colaboración con Suzanne Lindon y Andrew Litvak.\El escenario principal es el emplazamiento de un gran proyecto de obras públicas, donde conviven tan solo cuatro personajes, y la atmósfera evoca inevitablemente la tragedia griega. El título original, que se traduciría como “el grito de los guardias”, alude a la figura del coro en el teatro clásico, en este caso un coro de guardias negros, casi en silencio, casi sin voz. La noche se despliega como un telón de fondo, y el complejo laboral, separado del resto del mundo por una doble valla (de ahí el título internacional, The Fence), se presenta como un proscenio. Denis no rehúye el origen de la obra, sino que decide explotarlo conscientemente. Estas elecciones generan una tensión que oscila entre la asfixia y lo insoportable. La directora vuelve a reflexionar sobre los estragos de la colonización, la masculinidad desorientada y el deseo reprimido, a partir de dos elementos argumentales clave: la llegada de Leone (Mia Mackenna-Bruce) al lugar donde trabaja su marido Horn (Matt Dillon) y la aparición de Alboury, interpretado por Isaach de Bankolé, actor fetiche de la directora, quien reclama el cuerpo de su hermano, fallecido en un accidente laboral. El cuarto componente de esta trama de alta carga emocional es Cal (Tom Blyth), el ingeniero que trabaja bajo las órdenes de Horn.\Frente a la negativa de Horn a entregar el cuerpo hasta la mañana siguiente, una demora que oculta la verdad tras la muerte del trabajador, Alboury repite una y otra vez la misma frase: “Estoy aquí por el cuerpo de mi hermano y solo me iré con el cuerpo de mi hermano”. Su comportamiento impasible, su firmeza monolítica ante el hombre blanco, que actúa con impunidad, desgasta el relato como una gota malaya. Si bien en su parte central la película se torna repetitiva, ¿acaso no está exponiendo una situación que perdura desde hace siglos? Denis retrata la oposición a la persistencia de esa dominación –el control de los recursos, la explotación de la población– desde una perspectiva poscolonial, y señala una dinámica similar en las relaciones afectivo-sexuales. Leone, avergonzada de un marido dependiente de las excusas (además de impotente) para proteger su posición de privilegio, lucha contra la insistencia de Cal por seducirla. El estatismo y la lentitud de su parte central se transforman en un acto final que revela la ruptura de ese orden, también desde lo fílmico. Aquí residen las imágenes más impactantes del último trabajo de Claire Denis: Leone paseando con su negligé rojo por un escenario espectral, simbolizando el destino de sus protagonistas; el rebaño de ñúes que bebe en una charca antes inaccesible; el plano secuencia final sobre los créditos, un movimiento que solo se permite cuando el cuerpo del hermano de Alboury ha sido devuelto y se ha hecho justicia. Le cri des gardes es una película cruda, consistente, rigurosa y libre





