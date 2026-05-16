Civilians in Italy detain driver after car hits pedestrians, injuring multiple

Four civilian Italians intervened when a car hit a group of pedestrians in Modena, Italy, on Saturday, detaining the driver and sending him to the authorities. The mayor of Modena, Massimo Mezzetti, praised their actions and the officers involved.

CNN — Poco después de que un coche embistiera a una multitud de peatones en Módena, Italia, este sábado, cuatro civiles italianos intervinieron y sometieron al conductor del vehículo, tirándolo al suelo, según el alcalde de la ciudad "El loco, no sé cómo llamarlo, el criminal que cometió este acto, salió del automóvil blandiendo un cuchillo", dijo el alcalde Massimo Mezzetti a la agencia estatal de noticias RAI.

"Cuatro ciudadanos, a quienes agradezco, lo capturaron y lo entregaron a las fuerzas del orden". Mezzetti indicó que ocho personas resultaron heridas cuando el automóvil embistió a una multitud en la Via Emilia, una concurrida calle del centro de la ciudad norteña de Módena. Cuatro peatones sufrieron heridas graves, incluida una mujer a quien debieron amputarle las piernas después de que el vehículo la impactara de frente.

Policías trabajan en la escena después de que varias personas resultaran heridas cuando un automóvil embistió a peatones en el centro de la ciudad norteña italiana de Módena, el 16 de mayo de 2026.

"Quiero agradecer a estos ciudadanos", dijo Mezzetti sobre las cuatro personas que detuvieron al presunto conductor. "El hombre también estaba armado con un cuchillo; demostraron valentía y un gran sentido cívico. Mi más profundo agradecimiento para ellos en este momento dramático"





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