Ciudades Progresistas: La Última Frontera Contra el Avance de la Derecha Global

Una red global de alcaldes progresistas se consolida en ciudades como Barcelona, Roma y Nueva York como contrapeso a la derecha y ultraderecha, abordando desafíos comunes como la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo, y demostrando que existe un camino alternativo de gestión enfocada en el ciudadano.

Un grupo selecto de ciudades, lideradas por alcaldes de izquierda, se erigen como la última resistencia ante el avance global de la derecha y la ultraderecha que ha marcado los últimos años. Metrópolis como Roma, Budapest y, por supuesto, Nueva York, se han transformado en bastiones desde donde el progresismo difunde sus modelos de gestión y contrasta la ola reaccionaria que ha llevado al poder a figuras como Donald Trump y Giorgia Meloni en algunas de las principales potencias occidentales.

Este movimiento ha experimentado recientemente su primer revés significativo en Hungría. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, socialista, destacó que en naciones como Estados Unidos e Italia, la esperanza de la ciudadanía reside en las ciudades y regiones. Según Collboni, uno de los anfitriones de la primera Cumbre Global Progresista, junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el president catalán, Salvador Illa, hay indicios de que este ciclo político está llegando a su fin, siempre y cuando se ofrezcan soluciones reales a los problemas de los ciudadanos.

En la clausura del cónclave, al que asistieron 40 alcaldes de ciudades como Bruselas y Atenas, y representantes de regiones como Axel Kicilof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Roberto Gualtieri, alcalde de Roma, secundó estas palabras, afirmando que su papel es fundamental al estar en primera línea.

El contexto internacional actual, marcado por las recientes derrotas de Viktor Orbán y Giorgia Meloni en referendos y su enfrentamiento con Trump debido a desacuerdos sobre la guerra en Irán y críticas al Papa, dibuja un panorama moderadamente optimista, sin caer en la euforia, algo poco visto en años. Gualtieri compartió que la cumbre se celebra en un momento crucial, ya que la gente empieza a percibir la realidad: la marea está cambiando. La extrema derecha promete más seguridad pero genera conflictos; ofrece prosperidad pero el poder adquisitivo de las personas disminuye. Sus promesas o no se cumplen o resultan ineficaces, y los únicos beneficiados son los ultrarricos.

Los alcaldes progresistas han creado una red global de ciudades para compartir experiencias y replicar aquellas que demuestran ser exitosas, adaptándolas a las particularidades de cada territorio. Las preocupaciones más acuciantes y compartidas son la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo. Collboni se ha comprometido a regular la totalidad de los 10.500 pisos turísticos de Barcelona, una cifra que representa el total de viviendas construidas en la ciudad en una década. Dos años después de su implementación, esta medida se ha extendido a áreas metropolitanas cercanas y se considera su aplicación más allá de los Pirineos.

El nuevo alcalde de París, Emmanuel Grégoire, si bien no ha anunciado explícitamente la prohibición de pisos turísticos, ha expresado su interés en seguir el camino iniciado por Barcelona. La lucha contra la especulación inmobiliaria será su principal prioridad, advirtiendo que la vivienda, al fomentar la competencia individual, genera resentimiento. Destacó que sus esfuerzos serían en vano si no se coordinan a nivel internacional, especialmente en las grandes áreas metropolitanas, según transmitió en un mensaje de video ante su ausencia en la cumbre.

Las recientes elecciones locales francesas han brindado un respiro, con la salvación de los ayuntamientos de París, Marsella y Lyon, aunque las alianzas con La Francia Insumisa afectaron al bloque progresista en Toulouse y otras ciudades. En España, a un año de las elecciones municipales, el PSOE, que logró mantener el gobierno central tras las elecciones generales de 2023, vio mermada su influencia territorial meses antes. Su poder local se redujo a una decena de capitales de provincia y otras urbes con alcaldes socialistas: Barcelona, A Coruña, León, Soria, Tarragona, Lleida, Palencia, Mérida, Vigo, Fuenlabrada, Alcorcón, Getafe, entre otras. La recuperación del Ayuntamiento de Jaén en 2025 tras una moción de censura supuso una de las escasas alegrías en medio de una racha de derrotas electorales.

Collboni recordó que incluso en Estados Unidos, cuando todo parecía perdido, la elección de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York demostró que existía otra vía. El político demócrata se convirtió en noviembre en el primer socialista en liderar la Gran Manzana. Mamdani destacó la importancia de la unión del liderazgo progresista ante las crisis y confrontaciones globales, alabando la cumbre de Barcelona como un 'maravilloso movimiento emergente' por su compromiso con la lucha por la dignidad, tal como expresó en un video ante miles de asistentes.

Ana María Archila, representante de Nueva York en Barcelona y jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales de la ciudad, afirmó que para hacer frente a las fuerzas del fascismo es esencial restaurar la confianza de los ciudadanos





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