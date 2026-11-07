Ciudadanos de EE.UU. frenan expansión de centros de datos mediante votaciones locales

La ciudadanía estadounidense vota en 41 municipios contra nuevos centros de datos por impacto climático, reflejando desconfianza hacia la Inteligencia Artificial y el modelo de grandes tecnológicas.

En un giro significativo frente a la acelerada digitalización del país, la ciudadanía estadounidense ha ejercido su poder electoral para limitar la expansión masiva de infraestructuras críticas para la inteligencia artificial. Durante las elecciones de medio mandato, celebradas este martes, al menos 41 jurisdicciones en diez estados federales incluyeron consultas públicas sobre la regulación de centros de datos. La participación popular demostró una clara resistencia contra el despliegue indiscriminado de estas instalaciones, marcando un punto de inflexión en la relación entre las grandes tecnológicas y las comunidades locales.

Resultados electorales contra la expansión tecnológica

Los datos recogidos por el portal especializado Ballotpedia revelan una abrumadora mayoría contraria a la instalación de estas plantas. De los 41 municipios que celebraron votaciones, solo un proyecto recibió luz verde, mientras que el resto de las localidades aprobó medidas que reclamaban más restricciones o prohibiciones directas. Este resultado contrasta fuertemente con la tendencia general de apoyo a los demócratas, ya que la marea azul que dio al Parlamento una aplastante mayoría también trajo aparejada una sensibilidad crítica hacia el expansionismo industrial tecnológico.

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Entre los resultados concretos, 14 municipios aprobaron prohibiciones o restricciones al desarrollo de nuevos centros de datos. En el estado de Maine, ocho municipios votaron a favor de moratorias temporales para frenar la construcción inmediata. La ciudad de Emporia, en Kansas, aprobó una prohibición específica para centros de datos de alto impacto, donde previamente se había propuesto una instalación que cubriría más de 400 hectáreas. En contraste, la comunidad de Harwood, en el estado de Dakota del Norte, representó la excepción notable; este pueblo de 800 habitantes rechazó las restricciones propuestas, permitiendo que tres cuartas partes de los votantes apoyaran el desarrollo industrial.

El impacto ambiental como detonante del rechazo social

Las razones detrás de este movimiento ciudadano son múltiples, pero el impacto ambiental y el estrés hídrico se perfilan como los factores determinantes. La ciudadanía ha expresado su recelo debido al escaso empleo que generan estas infraestructuras y su severo impacto climático. Según señala la ecologista Blanca Ruibal, aunque puede existir un optimismo generalizado sobre las expectativas de crecimiento económico, estas instalaciones traen consigo consecuencias medioambientales graves que superan sus supuestos beneficios locales.

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La preocupación por el consumo de agua es particularmente aguda en zonas afectadas por sequías. Las instalaciones de computación requieren enormes cantidades de agua para la refrigeración de sus servidores, lo que entra en conflicto directo con las necesidades agrícolas y domésticas de las regiones donde se proponen. La organización Amigas de la Tierra, a través de su coordinadora, ha destacado que estas comunidades sí se ven afectadas y se han movilizado para defender sus recursos. La ejecutiva añade que el problema subyacente es el sentimiento general hacia la inteligencia artificial, cuya manifestación física más visible es el centro de datos.

Desconfianza pública hacia la regulación tecnológica

La desconfianza hacia la industria tecnológica no es un fenómeno aislado, sino que refleja una tendencia nacional documentada por sondeos recientes. Una encuesta realizada en septiembre por Washington Post, ABC News e Ipsos indicó que siete de cada diez estadounidenses tienen reservas sobre el impacto de la inteligencia artificial. El 57% de los 2.500 encuestados opina que la IA es perjudicial para la sociedad, y aproximadamente un tercio la considera extremadamente o muy mala. Además, dos de cada tres estadounidenses se oponen abiertamente a la construcción de nuevos centros de datos.

Esta postura crítica se extiende a la evaluación de la gestión política actual. La mayoría de los republicanos, junto con aproximadamente dos tercios de los estadounidenses en general, afirmaron que su gobierno federal no está haciendo lo suficiente para regular el crecimiento de la IA. Alrededor del 67% de los encuestados desaprueba la forma en que el expresidente Donald Trump ha manejado esta tecnología. Este patrón de descontento sugiere que la ciudadanía percibe una desconexión entre la narrativa del progreso tecnológico y la realidad de la regulación y los impactos locales.

Proyecciones energéticas y futura regulación federal

El contexto de esta lucha local se ve exacerbado por las alarmantes proyecciones energéticas a largo plazo. Un informe de la Agencia Internacional de la Energía, publicado en abril de 2025, estima que el consumo energético de los centros de datos en Estados Unidos experimentará un aumento drástico. Impulsada por el uso de la IA, la economía estadounidense consumirá en 2030 más electricidad para el procesamiento de datos que para la fabricación de todos los bienes de alto consumo energético combinados, como el aluminio, el acero, el cemento y los productos químicos.

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La Agencia Internacional de la Energía también advierte sobre los impactos en la cadena de suministro de materiales. La creciente demanda de minerales críticos utilizados en los equipos de los centros de datos plantea nuevos desafíos medioambientales y geopolíticos. Es en este contexto de escasez de recursos y alta demanda energética que la ciudadanía de EE.UU. ha decidido poner coto a la expansión de estas instalaciones. El sentir de la población contrasta directamente con el proyecto político de Trump, que había centrado parte importante de su estrategia en el dominio de la inteligencia artificial, revelando una brecha significativa entre la élite política-tecnológica y la base ciudadana.