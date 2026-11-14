Ciudad de México impulsa retorno de talento mexicano en biotecnología y salud

La SEDECO busca conectar a profesionales mexicanos formados en EE. UU. con proyectos de inversión en capital para impulsar la innovación local.

La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, conocida como SEDECO, ha lanzado una iniciativa estratégica para conectar a expertos mexicanos con trayectoria internacional en proyectos de inversión y desarrollo productivo dentro de la capital. El objetivo central es aprovechar el conocimiento, el capital y las redes de contactos que estos profesionales construyeron durante años en Estados Unidos para acelerar la innovación nacional.

Esta estrategia se alinea directamente con el Plan México, un programa presentado por el gobierno de Claudia Sheinbaum en enero de 2025 que tiene como metas fundamentales aumentar la producción nacional, desarrollar industrias tecnológicas de vanguardia y crear empleos altamente especializados. La autoridad capitalina se concentra en identificar a científicos y empresarios mexicanos capaces de contribuir significativamente al desarrollo de sectores críticos como la biotecnología y las ciencias de la salud.

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Estrategia de retorno del capital humano experto

El proyecto, encabezado por la titular de la SEDECO, Manola Zabalza, parte de una paradoja reconocida: México forma profesionales de alto nivel que suelen encontrar mejores oportunidades para investigar y emprender fuera del país. La dependencia comenzó a identificar activamente a estos científicos y empresarios hace aproximadamente dos años, cuando sus proyectos en el extranjero ya estaban consolidados. Zabalza enfatiza que la meta no es simplemente retener talento, sino atraer de vuelta la capacidad de innovación acumulada.

La estrategia busca que estos profesionales regresen trayendo consigo todo el conocimiento adquirido internacionalmente para impulsar el desarrollo de innovación en México. No se trata solo de que las empresas instalen su producción, sino de que aporten la infraestructura intelectual y las relaciones comerciales necesarias para elevar el nivel tecnológico de la industria local.

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Perfiles clave en la innovación biomédica local

Entre los principales perfiles que participan en esta iniciativa se encuentran Simón Goldbard, Andrey Zarur y Javier Coindreau, tres mexicanos que desarrollaron parte crucial de sus carreras profesionales en Estados Unidos y mantienen actuales vínculos con proyectos de ciencia y tecnología en la nación. Goldbard, por ejemplo, estudió química farmacéutica biológica en la UNAM y obtuvo una beca del entonces Conacyt, hoy Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, para realizar un doctorado en inmunogenética en la Universidad de Iowa.

Actualmente, Goldbard asesora a Probionics, una empresa mexicana especializada en el desarrollo y fabricación de prótesis electrónicas para personas con amputaciones. Esta compañía ha desarrollado más de 250 prototipos y cuenta con una línea de dispositivos modulares y adaptables, diseñados para distintos niveles de amputación, desde la muñeca hasta el hombro. Su tecnología permite sustituir brazos, manos o dedos individuales mediante sistemas que utilizan las señales musculares de la persona.

Impacto concreto y validación regulatoria

El caso de Probionics demuestra que México tiene la capacidad para diseñar y fabricar productos especializados, yendo más allá del simple ensamblaje de componentes o la importación de soluciones extranjeras. La empresa fue la primera en México en obtener la autorización de Cofepris para fabricar y comercializar prótesis electrónicas de brazo, además de recibir una opinión positiva del Instituto Nacional de Rehabilitación para el uso clínico de sus dispositivos.

Esta iniciativa de la Ciudad de México representa un paso concreto hacia la revalorización del talento mexicano en el extranjero. Al facilitar la conexión entre expertos como Javier Coindreau, que trabajó dos décadas en farmacéuticas globales, y empresas locales como Probionics, la administración busca generar un ecosistema donde el conocimiento previo se traduzca en desarrollo productivo tangible y empleo de alta calidad en la capital del país.