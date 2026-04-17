Citlali Fabián honra a mujeres indígenas con poderosa serie fotográfica en Londres

La artista oaxaqueña Citlali Fabián presenta en Londres una conmovedora serie fotográfica que celebra las luchas y logros de mujeres indígenas de diversas comunidades del sur de México. Su obra, que fusiona retrato y simbolismo, destaca el activismo crucial en áreas como derechos, lingüística, artes y ecología, buscando visibilizar y dignificar sus contribuciones.

La reconocida artista visual Citlali Fabián , originaria de la comunidad yalalteca zapoteca en Oaxaca , México, y residente en Londres, ha cautivado al público con una serie fotográfica que rinde un emotivo homenaje a las mujeres indígenas. Su obra, que se distingue por la fusión de fotografía e ilustración digital, se adentra en la exploración de temas tan profundos como la identidad, el territorio, la migración y los lazos que unen a las comunidades.

Esta nueva colección no solo presenta retratos impactantes, sino que también integra imaginería simbólica cuidadosamente elaborada en colaboración con activistas y artistas provenientes de diversas etnias del sur de México. La serie se erige como un testimonio vibrante de las vidas y trayectorias de mujeres emblemáticas de las comunidades indígenas de Oaxaca. Estas mujeres, a través de su incansable activismo, están generando un impacto transformador en esferas tan diversas como el derecho, la lingüística, las artes y la ecología. Monica Allende, presidenta del jurado profesional de 2026, ha elogiado la obra de Fabián, destacando que 'a través de su obra, Citlali Fabián reflexiona sobre cuestiones urgentes de visibilidad y representación'. Allende añade una profunda reflexión sobre la transmisión de conocimiento en culturas indígenas: 'En muchas culturas indígenas, las historias se narran de forma colectiva, moldeadas por la conversación y la experiencia vivida, más que por una sola voz'. Esta perspectiva colectiva es precisamente lo que Fabián busca capturar y amplificar con su arte. Al describir la motivación que impulsa su trabajo, Fabián compartió una verdad conmovedora: 'crecer sin referentes puede dificultar el soñar o el reconocer la propia capacidad para moldear el futuro'. Por ello, sus fotografías se convierten en faros de inspiración, ofreciendo una ventana al mundo actual y demostrando cómo el activismo y el trabajo de estas mujeres están catalizando un cambio significativo tanto dentro de sus comunidades como a nivel global. Sus historias son un recordatorio poderoso de la agencia y la resiliencia que definen a las mujeres indígenas. La serie de Citlali Fabián fue seleccionada entre una vasta cantidad de propuestas, y se presentó junto a otras nueve obras ganadoras en la categoría de competencia profesional. Estas distinciones, que incluyen a otros artistas latinoamericanos, surgieron de un proceso de evaluación riguroso sobre más de 430.000 trabajos presentados. El evento tuvo lugar en Somerset House, Londres, y destacó una diversidad de miradas y temáticas. Otras obras notables incluyeron 'Las casas del Haor' de Joy Saha (Bangladesh), que documenta la arquitectura única de Ashtagram; 'Bajo la sombra de la coca' de Santiago Mesa (Colombia), una mirada cruda a la vida en el Putumayo; y 'Notas sobre cómo construir un bosque' de Isadora Romero (Ecuador), una obra que fusiona arte y ciencia para reflexionar sobre la conservación. También se exhibieron 'Paisajes construidos' de Dafna Talmor (Reino Unido), con sus representaciones abstractas; 'Un retrato de la crianza coreana más común en la actualidad' de Seungho Kim (Corea del Sur); 'Los fieles' de Jean-Marc Caimi y Valentina Piccinni (Italia), que captura la transición papal; 'Buzkashi' de Todd Antony (Nueva Zelanda), sobre un deporte tradicional tayiko; 'Hablar sin hablar' de Vilma Taubo (Noruega), que transforma objetos cotidianos en símbolos de protesta; 'Punto de cruce' de Will Burrard-Lucas (Reino Unido), sobre el monitoreo de rinocerontes negros en Kenia; 'El vulcanólogo descalzo' de Elle Leontiev (Australia), una imagen impactante en el monte Yasur; 'El lugar donde solía jugar' de Jubair Ahmed Arnob (Bangladesh), que documenta paisajes urbanos en desaparición; y 'Salvando la historia de las llamas' de Philip Kangas (Suecia), registrando el traslado de obras de arte ante un incendio. Sin embargo, es la obra de Fabián la que resuena con una fuerza especial, al visibilizar las narrativas y el impacto de mujeres que, a menudo, han sido silenciadas o marginadas. Su proyecto no es solo una exposición de imágenes, sino un acto de reivindicación y reconocimiento, vital para la construcción de un futuro más equitativo y representativo





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